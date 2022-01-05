В Кремле высказались о помощи Казахстану из-за беспорядков

Ситуация в Казахстане должна решиться без давления извне, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле считают, что власти Казахстана сумеют разрешить кризис, возникший в стране. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — сказал Песков РИА «Новости». Он также отметил, что ситуация должна разрешиться без внешнего вмешательства и рассказал, что власти Казахстана не обращались за помощью к Москве.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на топливо. Позднее они охватили всю страну и продолжают набирать обороты. 5 января протестующие захватили резиденцию президента в Алматы.