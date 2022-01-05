В Кремле высказались о помощи Казахстану из-за беспорядков

В Кремле считают, что власти Казахстана сумеют разрешить кризис, возникший в стране. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — сказал Песков РИА «Новости». Он также отметил, что ситуация должна разрешиться без внешнего вмешательства и рассказал, что власти Казахстана не обращались за помощью к Москве.
Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на топливо. Позднее они охватили всю страну и продолжают набирать обороты. 5 января протестующие захватили резиденцию президента в Алматы.
В Кремле считают, что власти Казахстана сумеют разрешить кризис, возникший в стране. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — сказал Песков РИА «Новости». Он также отметил, что ситуация должна разрешиться без внешнего вмешательства и рассказал, что власти Казахстана не обращались за помощью к Москве. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на топливо. Позднее они охватили всю страну и продолжают набирать обороты. 5 января протестующие захватили резиденцию президента в Алматы.