В Кремле высказались о помощи Казахстану из-за беспорядков

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Ситуация в Казахстане должна решиться без давления извне, отметил Дмитрий Песков Фото:

В Кремле считают, что власти Казахстана сумеют разрешить кризис, возникший в стране. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — сказал Песков РИА «Новости». Он также отметил, что ситуация должна разрешиться без внешнего вмешательства и рассказал, что власти Казахстана не обращались за помощью к Москве.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на топливо. Позднее они охватили всю страну и продолжают набирать обороты. 5 января протестующие захватили резиденцию президента в Алматы.

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В Кремле считают, что власти Казахстана сумеют разрешить кризис, возникший в стране. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — сказал Песков РИА «Новости». Он также отметил, что ситуация должна разрешиться без внешнего вмешательства и рассказал, что власти Казахстана не обращались за помощью к Москве. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на топливо. Позднее они охватили всю страну и продолжают набирать обороты. 5 января протестующие захватили резиденцию президента в Алматы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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