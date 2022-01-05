В Казахстане полностью отключили интернет. Скрин

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Митинг за свободный интернет. Москва, дружинник
В Казахстане отключили интернет Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

По всему Казахстану зафиксировано отключение интернета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Netblocks.

«Казахстан сейчас находится в эпицентре отключения интернета после дня перебоев и частичных ограничений. Инцидент, вероятно, серьезно ограничит освещение эскалации антиправительственных протестов», — сообщается в Twitter сервиса.

Помимо этого радио Sputnik Казахстан сообщает, что помещения редакций телеканалов в Алма-Ате были разгромлены. Причастными к этому называют протестующих.

Протесты начались 2 января из-за роста цен на бензин. На митингах в Атырау, Алматы и других городах страны начались жесткие столкновения с полицией. На фоне нарастающих протестов в стране временно отключили мобильный интернет. Также в Казахстане перестали работать мессенджеры.

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По всему Казахстану зафиксировано отключение интернета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Netblocks. «Казахстан сейчас находится в эпицентре отключения интернета после дня перебоев и частичных ограничений. Инцидент, вероятно, серьезно ограничит освещение эскалации антиправительственных протестов», — сообщается в Twitter сервиса. Помимо этого радио Sputnik Казахстан сообщает, что помещения редакций телеканалов в Алма-Ате были разгромлены. Причастными к этому называют протестующих. Протесты начались 2 января из-за роста цен на бензин. На митингах в Атырау, Алматы и других городах страны начались жесткие столкновения с полицией. На фоне нарастающих протестов в стране временно отключили мобильный интернет. Также в Казахстане перестали работать мессенджеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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