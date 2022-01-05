В Казахстане отключили интернет Фото: Кирилл Пономарев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

По всему Казахстану зафиксировано отключение интернета. Об этом свидетельствуют данные сервиса Netblocks.

«Казахстан сейчас находится в эпицентре отключения интернета после дня перебоев и частичных ограничений. Инцидент, вероятно, серьезно ограничит освещение эскалации антиправительственных протестов», — сообщается в Twitter сервиса.

Помимо этого радио Sputnik Казахстан сообщает, что помещения редакций телеканалов в Алма-Ате были разгромлены. Причастными к этому называют протестующих.

Netblocks

Протесты начались 2 января из-за роста цен на бензин. На митингах в Атырау, Алматы и других городах страны начались жесткие столкновения с полицией. На фоне нарастающих протестов в стране временно отключили мобильный интернет. Также в Казахстане перестали работать мессенджеры.