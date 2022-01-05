В Талдыкоргане протестующие сносят памятник Нурсултану Назарбаеву Фото: Официальный сайт Президента России

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Нурсултан Назарбаев готов покинуть Казахстан для лечения. Об этом сообщает telegram-канал телеканала 360 со ссылкой на источники. Одновременно толпа митингующих пытается снести памятник Назарбаеву в Талдыкоргане, который установили в 2016 году.

По неподтвержденным данным, сам Назарбаев готов покинуть Казахстан для лечения, передает telegram-канал телеканала 360. При этом в Талдыкоргане протестующие пытаются снести памятник Назарбаеву, сообщает Sputnik Казахстан. Помимо этого митингующие в Алматы громят резиденцию президента, силовики покинули здание, многие протестующие вооружены карабинами и автоматами, уточняет ТАСС.

Сегодня бывшего президента Казахстана лишили поста главы Совбеза. Его место занял нынешний лидер страны Касым-Жомарт Токаев. В ходе своего выступления он сказал, что теперь занимает должность председателя Совета Безопасности, намерен действовать жестко, а митингующих назвал заговорщиками.