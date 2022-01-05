В Казахстане начали сносить памятники Назарбаеву. Он готов покинуть страну

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Назарбаев, назарбаев нурсултан
В Талдыкоргане протестующие сносят памятник Нурсултану Назарбаеву Фото:
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Беспорядки в Казахстане

Нурсултан Назарбаев готов покинуть Казахстан для лечения. Об этом сообщает telegram-канал телеканала 360 со ссылкой на источники. Одновременно толпа митингующих пытается снести памятник Назарбаеву в Талдыкоргане, который установили в 2016 году.

По неподтвержденным данным, сам Назарбаев готов покинуть Казахстан для лечения, передает telegram-канал телеканала 360. При этом в Талдыкоргане протестующие пытаются снести памятник Назарбаеву, сообщает Sputnik Казахстан. Помимо этого митингующие в Алматы громят резиденцию президента, силовики покинули здание, многие протестующие вооружены карабинами и автоматами, уточняет ТАСС.

Сегодня бывшего президента Казахстана лишили поста главы Совбеза. Его место занял нынешний лидер страны Касым-Жомарт Токаев. В ходе своего выступления он сказал, что теперь занимает должность председателя Совета Безопасности, намерен действовать жестко, а митингующих назвал заговорщиками.

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Нурсултан Назарбаев готов покинуть Казахстан для лечения. Об этом сообщает telegram-канал телеканала 360 со ссылкой на источники. Одновременно толпа митингующих пытается снести памятник Назарбаеву в Талдыкоргане, который установили в 2016 году. По неподтвержденным данным, сам Назарбаев готов покинуть Казахстан для лечения, передает telegram-канал телеканала 360. При этом в Талдыкоргане протестующие пытаются снести памятник Назарбаеву, сообщает Sputnik Казахстан. Помимо этого митингующие в Алматы громят резиденцию президента, силовики покинули здание, многие протестующие вооружены карабинами и автоматами, уточняет ТАСС. Сегодня бывшего президента Казахстана лишили поста главы Совбеза. Его место занял нынешний лидер страны Касым-Жомарт Токаев. В ходе своего выступления он сказал, что теперь занимает должность председателя Совета Безопасности, намерен действовать жестко, а митингующих назвал заговорщиками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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