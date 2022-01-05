США и Германия назвали действия РФ вызовом стабильности в Европе

05 января 2022 в 23:37 Размер текста - 17 +

Власти США и ФРГ раскритиковали жесткую политику Москвы в отношении к Украине Фото: unsplash.com новость из сюжета Война на Украине Власти США и Германии назвали действия России в отношении Украины вызовом стабильности в Европе. Об этом доложил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Госдепартаменте по итогам встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. «США и Германия рассматривают действия РФ в отношении Украины как немедленный и неотложный вызов миру и стабильности в Европе », — сообщил Блинкен на пресс-конференции, передает ТАСС. Он добавил, что страны осуждают наращивание Россией военных сил на границе с Украиной. Кроме того, Энтони Блинкен раскритиковал жесткую риторику Москвы. По его словам, власти столицы продолжают распространять ложную информацию о том, что на Украине хотят спровоцировать Россию на конфликт. Ранее США и страны «Бухарестской девятки» обсудили российскую угрозу возле границ России. В заявлении Неда Прайса говорится, что госсекретарь и министры иностранных дел подняли тему необходимости единой и решительной политики позиции НАТО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти США и Германии назвали действия России в отношении Украины вызовом стабильности в Европе. Об этом доложил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Госдепартаменте по итогам встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. «США и Германия рассматривают действия РФ в отношении Украины как немедленный и неотложный вызов миру и стабильности в Европе », — сообщил Блинкен на пресс-конференции, передает ТАСС. Он добавил, что страны осуждают наращивание Россией военных сил на границе с Украиной. Кроме того, Энтони Блинкен раскритиковал жесткую риторику Москвы. По его словам, власти столицы продолжают распространять ложную информацию о том, что на Украине хотят спровоцировать Россию на конфликт. Ранее США и страны «Бухарестской девятки» обсудили российскую угрозу возле границ России. В заявлении Неда Прайса говорится, что госсекретарь и министры иностранных дел подняли тему необходимости единой и решительной политики позиции НАТО.