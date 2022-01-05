США и Германия назвали действия РФ вызовом стабильности в Европе

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Флаги США, флаг сша
Власти США и ФРГ раскритиковали жесткую политику Москвы в отношении к Украине Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Власти США и Германии назвали действия России в отношении Украины вызовом стабильности в Европе. Об этом доложил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Госдепартаменте по итогам встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

«США и Германия рассматривают действия РФ в отношении Украины как немедленный и неотложный вызов миру и стабильности в Европе », — сообщил Блинкен на пресс-конференции, передает ТАСС. Он добавил, что страны осуждают наращивание Россией военных сил на границе с Украиной.

Кроме того, Энтони Блинкен раскритиковал жесткую риторику Москвы. По его словам, власти столицы продолжают распространять ложную информацию о том, что на Украине хотят спровоцировать Россию на конфликт.

Ранее США и страны «Бухарестской девятки» обсудили российскую угрозу возле границ России. В заявлении Неда Прайса говорится, что госсекретарь и министры иностранных дел подняли тему необходимости единой и решительной политики позиции НАТО.

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Власти США и Германии назвали действия России в отношении Украины вызовом стабильности в Европе. Об этом доложил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Госдепартаменте по итогам встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. «США и Германия рассматривают действия РФ в отношении Украины как немедленный и неотложный вызов миру и стабильности в Европе », — сообщил Блинкен на пресс-конференции, передает ТАСС. Он добавил, что страны осуждают наращивание Россией военных сил на границе с Украиной. Кроме того, Энтони Блинкен раскритиковал жесткую риторику Москвы. По его словам, власти столицы продолжают распространять ложную информацию о том, что на Украине хотят спровоцировать Россию на конфликт. Ранее США и страны «Бухарестской девятки» обсудили российскую угрозу возле границ России. В заявлении Неда Прайса говорится, что госсекретарь и министры иностранных дел подняли тему необходимости единой и решительной политики позиции НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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