США и Германия назвали действия РФ вызовом стабильности в Европе

Власти США и Германии назвали действия России в отношении Украины вызовом стабильности в Европе. Об этом доложил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Госдепартаменте по итогам встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.
«США и Германия рассматривают действия РФ в отношении Украины как немедленный и неотложный вызов миру и стабильности в Европе », — сообщил Блинкен на пресс-конференции, передает ТАСС. Он добавил, что страны осуждают наращивание Россией военных сил на границе с Украиной.
Кроме того, Энтони Блинкен раскритиковал жесткую риторику Москвы. По его словам, власти столицы продолжают распространять ложную информацию о том, что на Украине хотят спровоцировать Россию на конфликт.
Ранее США и страны «Бухарестской девятки» обсудили российскую угрозу возле границ России. В заявлении Неда Прайса говорится, что госсекретарь и министры иностранных дел подняли тему необходимости единой и решительной политики позиции НАТО.
Власти США и Германии назвали действия России в отношении Украины вызовом стабильности в Европе. Об этом доложил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Госдепартаменте по итогам встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. «США и Германия рассматривают действия РФ в отношении Украины как немедленный и неотложный вызов миру и стабильности в Европе », — сообщил Блинкен на пресс-конференции, передает ТАСС. Он добавил, что страны осуждают наращивание Россией военных сил на границе с Украиной. Кроме того, Энтони Блинкен раскритиковал жесткую риторику Москвы. По его словам, власти столицы продолжают распространять ложную информацию о том, что на Украине хотят спровоцировать Россию на конфликт. Ранее США и страны «Бухарестской девятки» обсудили российскую угрозу возле границ России. В заявлении Неда Прайса говорится, что госсекретарь и министры иностранных дел подняли тему необходимости единой и решительной политики позиции НАТО.