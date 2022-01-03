03 января 2022

США и страны «Бухарестской девятки» обсудили ситуацию на Украине

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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США будут настаивать на консультациях с союзниками, пока РФ не отступит от границ Украины, заявил Энтони Блинкен Фото:
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Война на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен и главы МИД стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия) обсудили российскую угрозу возле границ Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее наращивание российской военной мощи вдоль границы с Украиной», — говорится в заявлении Неда Прайса. Также они подняли тему необходимости единой и решительной позиции НАТО для коллективной защиты союзников альянса.

Блинкен подчеркнул, что США настаивает на продолжении тесных консультаций с союзниками по мере работы над деэскалацией России путем сдерживания, обороны и диалога. Кроме того, страны выразили свою солидарность с Литвой перед лицом роста политического давления и экономического принуждения в отношении нее со стороны Китая.

Ранее сообщалось, что президенты России, Китая, США, Великобритании и Франции дали обещание не применять ядерное оружие. В Кремле отметили, что необходимо провести саммит лидеров стран «ядерной пятерки». В Минобороны Эстонии заявили, что Россия не хочет жить в мире, потому проявляет агрессию к другим странам.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и главы МИД стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия) обсудили российскую угрозу возле границ Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. «Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее наращивание российской военной мощи вдоль границы с Украиной», — говорится в заявлении Неда Прайса. Также они подняли тему необходимости единой и решительной позиции НАТО для коллективной защиты союзников альянса. Блинкен подчеркнул, что США настаивает на продолжении тесных консультаций с союзниками по мере работы над деэскалацией России путем сдерживания, обороны и диалога. Кроме того, страны выразили свою солидарность с Литвой перед лицом роста политического давления и экономического принуждения в отношении нее со стороны Китая. Ранее сообщалось, что президенты России, Китая, США, Великобритании и Франции дали обещание не применять ядерное оружие. В Кремле отметили, что необходимо провести саммит лидеров стран «ядерной пятерки». В Минобороны Эстонии заявили, что Россия не хочет жить в мире, потому проявляет агрессию к другим странам.
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