На массовых акциях в Казахстане погиб первый протестующий

В казахстанском городе Атырау погиб один из протестующих. По данным СМИ, он стал первым человеком, скончавшимся в ходе протестов.
«В ходе беспорядков в казахстанском Атырау погиб протестующий», — передает РЕН ТВ. Также сообщается, что еще один участник массовых акций был ранен в голову.
Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. К 5 января они захлестнули всю страну, а несколько членов правительства страны ушли в отставку. Президент Казахстана заявил, что намерен действовать жестко. Также он снял экс-президента Нурсултана Назарбаева с должности главы совбеза.
В казахстанском городе Атырау погиб один из протестующих. По данным СМИ, он стал первым человеком, скончавшимся в ходе протестов. «В ходе беспорядков в казахстанском Атырау погиб протестующий», — передает РЕН ТВ. Также сообщается, что еще один участник массовых акций был ранен в голову. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. К 5 января они захлестнули всю страну, а несколько членов правительства страны ушли в отставку. Президент Казахстана заявил, что намерен действовать жестко. Также он снял экс-президента Нурсултана Назарбаева с должности главы совбеза.