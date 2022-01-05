На массовых акциях в Казахстане погиб первый протестующий

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Несанкционированная акция сторонников оппозиции. Челябинск, силовики, полиция, росгвардия, омон
Протесты в Казахстане начались 2 января Фото:

В казахстанском городе Атырау погиб один из протестующих. По данным СМИ, он стал первым человеком, скончавшимся в ходе протестов.

«В ходе беспорядков в казахстанском Атырау погиб протестующий», — передает РЕН ТВ. Также сообщается, что еще один участник массовых акций был ранен в голову.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. К 5 января они захлестнули всю страну, а несколько членов правительства страны ушли в отставку. Президент Казахстана заявил, что намерен действовать жестко. Также он снял экс-президента Нурсултана Назарбаева с должности главы совбеза.

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В казахстанском городе Атырау погиб один из протестующих. По данным СМИ, он стал первым человеком, скончавшимся в ходе протестов. «В ходе беспорядков в казахстанском Атырау погиб протестующий», — передает РЕН ТВ. Также сообщается, что еще один участник массовых акций был ранен в голову. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. К 5 января они захлестнули всю страну, а несколько членов правительства страны ушли в отставку. Президент Казахстана заявил, что намерен действовать жестко. Также он снял экс-президента Нурсултана Назарбаева с должности главы совбеза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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