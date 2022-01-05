На Украине требуют от ЕС доказать преданность и поехать в Крым

06 января 2022 в 06:31 Размер текста - 17 +

Глава дипломатии ЕС приехал на Украину, чтобы обсудить РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал отправить главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля на границу с российским Крымом. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, поездок в Донбасс мало, чтобы ответить президенту России Владимиру Путину и доказать свою преданность Украине. «Я бы Борреля не в Донбасс, а на линию соприкосновения с оккупированным Крымом отправил. Это было бы развитием для Крымской платформы — именно политическим развитием. И еще больше показало бы преданность Евросоюза сдерживанию России», — написал Климкин. По его словам, то, что сейчас делает ЕС, является недостаточным ответом на российские войска и вооружения у границ Украины. «Нам нужно больше Евросоюза именно сейчас. „Как всегда“ с Путиным не работает», — заключил Климкин. Ранее стало известно, что Боррель находится на территории Украины с четвертого января. Пятого числа он собирается поехать в Донбасс. Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба отметил, что этот визит в Донбасс является одной из мер по сдерживанию Москвы. Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году военные ВСУ смогут сделать фото в Крыму, Луганске и Донецке. По его словам, военнослужащие потом смогут повесить снимки на стену в своих квартирах, которые им выдаст Украина за участие в боевых действиях. Такое заявление он сделал во время своего новогоднего поздравления, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал отправить главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля на границу с российским Крымом. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, поездок в Донбасс мало, чтобы ответить президенту России Владимиру Путину и доказать свою преданность Украине. «Я бы Борреля не в Донбасс, а на линию соприкосновения с оккупированным Крымом отправил. Это было бы развитием для Крымской платформы — именно политическим развитием. И еще больше показало бы преданность Евросоюза сдерживанию России», — написал Климкин. По его словам, то, что сейчас делает ЕС, является недостаточным ответом на российские войска и вооружения у границ Украины. «Нам нужно больше Евросоюза именно сейчас. „Как всегда“ с Путиным не работает», — заключил Климкин. Ранее стало известно, что Боррель находится на территории Украины с четвертого января. Пятого числа он собирается поехать в Донбасс. Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба отметил, что этот визит в Донбасс является одной из мер по сдерживанию Москвы. Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году военные ВСУ смогут сделать фото в Крыму, Луганске и Донецке. По его словам, военнослужащие потом смогут повесить снимки на стену в своих квартирах, которые им выдаст Украина за участие в боевых действиях. Такое заявление он сделал во время своего новогоднего поздравления, передает Life.