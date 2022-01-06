Россияне остались заблокированы в аэропорту Алма-Аты

Россияне пытались улететь из Казахстана Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Россияне оказались заблокированы в аэропорту Алма-Аты после того, как территорию захватили протестующие. Об этом сообщил Василий из Москвы, который с шести вечера находится в самолете.

«Мы сели в самолет и потом аэропорт захватили, вот. Нас отогнали подальше в само здание. Сказали, что попробуют организовать выезд в город, но только в верхнюю часть, потому что весь город горит, центр горит Алма-Аты. В городе были беспорядки и мы собрались уехать из страны», — сказал Василий telegram-каналу Mash.

По его словам, у аэропорта были военные. Рейсы задерживали. Интернет не работает, у нас только звонки, сказал Василий. Они с девушкой приехали в Казахстан из Москвы, покататься на лыжах. После начала беспорядков россияне взяли билет на первый попавшийся рейс — в Бишкек.

О захвате аэропорта Алма-Аты стало известно днем ранее. Там провели эвакуацию сотрудников. Представитель аэропорта сообщил, что по предварительной информации, было около 45 захватчиков. Военные, которые были в аэропорту, ушли оттуда. Позже СМИ сообщили, что силовики разогнали митингующих из аэропорта.

Протесты в Казахстане начались после Нового года. 1 января власти подняли цены на сжиженный газ, чем оказались недовольны жители. В Мангистауской области и Алма-Ате ввели режим чрезвычайного положения. В стране не работает интернет, недоступны сайты казахских СМИ и органов власти, передает ОТР. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал граждан не поддаваться провокациям и не нарушать закон. В МИД РФ посоветовали россиянам не выходить из домов, пишет RT.

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