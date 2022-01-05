05 января 2022

СМИ: захватившие аэропорт в Алма-Ате ушли

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Протестующие в Алма-Ате покинули аэропорт Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Силовики разогнали участников протестов из аэропорта в Алма-Ате. Об этом рассказали источники информационного агентства KazTAG.

«Захватившие аэропорт ушли. Сейчас в аэропорту никого нет. В порту выключен свет. Одно воздушное судно с пассажирами стоит на перроне», — сообщили в международном информационном агентстве Казахстана KazTAG со ссылкой на собственный telegram-канал.

Заммэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров подтвердил, что аэропорт освобожден от погромщиков, пишет «Взгляд». По его словам, сейчас там проводится антитеррористическая операция.

Аэропорт Алматы был захвачен протестующими 5 января. Всего захватчиков было 45 человек. Когда они зашли в здание, сотрудники поспешили покинуть аэропорт, рассказал представитель воздушной гавани. По его словам, после того, как военные также ушли оттуда, сотрудникам пришлось заняться эвакуацией пассажиров.

Массовые протесты в Казахстане начались после Нового года. Жители страны вышли на улицы из-за резкого скачка цен на газ. В Мангистауской области и городе Алматы власти ввели двухнедельный режим чрезвычайного положения. Кроме того, в стране появились проблемы с интернетом: перестали работать мессенджеры What’s App и Telegram, а также мобильный интернет. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с телеобращением к участникам простев, в котором обратился к гражданам с просьбой не поддаваться на провокации и действовать в рамках закона.

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Силовики разогнали участников протестов из аэропорта в Алма-Ате. Об этом рассказали источники информационного агентства KazTAG. «Захватившие аэропорт ушли. Сейчас в аэропорту никого нет. В порту выключен свет. Одно воздушное судно с пассажирами стоит на перроне», — сообщили в международном информационном агентстве Казахстана KazTAG со ссылкой на собственный telegram-канал. Заммэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров подтвердил, что аэропорт освобожден от погромщиков, пишет «Взгляд». По его словам, сейчас там проводится антитеррористическая операция. Аэропорт Алматы был захвачен протестующими 5 января. Всего захватчиков было 45 человек. Когда они зашли в здание, сотрудники поспешили покинуть аэропорт, рассказал представитель воздушной гавани. По его словам, после того, как военные также ушли оттуда, сотрудникам пришлось заняться эвакуацией пассажиров. Массовые протесты в Казахстане начались после Нового года. Жители страны вышли на улицы из-за резкого скачка цен на газ. В Мангистауской области и городе Алматы власти ввели двухнедельный режим чрезвычайного положения. Кроме того, в стране появились проблемы с интернетом: перестали работать мессенджеры What’s App и Telegram, а также мобильный интернет. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с телеобращением к участникам простев, в котором обратился к гражданам с просьбой не поддаваться на провокации и действовать в рамках закона.
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