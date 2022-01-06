Политолог заявил о жестком ответе Путина на казахские беспорядки

Владимир Путин поможет Казахстану, заявил политолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал готовность отстаивать интересы страны и не допускать пересечения «красных линий» — угроз в соседних с ней странах. Это будет видно на примере Казахстана, которому, по словам политтехнолога Марата Баширова, по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поможет Россия.

«Это и есть „решительный ответ“, о котором говорил президент [РФ Владимир] Путин на пересечение „красных линий“. „Западные коллеги“ захотели проверить, насколько тверд Кремль в защите своих интересов, и ему продемонстрировали эту твердость — меньше чем через два дня с начала беспорядков в Казахстан вводятся войска ОДКБ», — написал он в своем telegram-канале Politjoystic.

Он также отметил, что зачинщиков беспорядков назвали террористами, это и является главной причиной просить помощи у ОДКБ. Политолог надеется, что на помощь казахстанским властям придут спецслужбы не только стран ОДКБ, но и Китая.

Протесты из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей начались в Казахстане сразу после Нового года. С 1 января цена на топливо резко выросла с 60 до 120 тенге. Население требует снизить стоимость газа в два раза, пишет Pravda.ru. Протестующие также высказались за уход из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В настоящее время идет бой под Алма-Атой с воздушно-десантными подразделениями, напоминает «Национальная служба новостей».

Ранее отмечалось, что «красной линией» для России является также вступление Украины и Грузии в НАТО и превращение соседних стран в военный плацдарм. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия никому не угрожает, принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется возле ее границ. Президент США Джо Байден заявил, что не намерен признавать «красные линии», на которые указал президент России Владимир Путин.

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