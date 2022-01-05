В ОДКБ расценили ситуацию в Казахстане как вторжение извне

06 января 2022 в 04:56 Размер текста - 17 +

В ОДКБ сообщили, что ситуация в Казахстане рассматривается как вторжение извне Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Ситуация в Казахстане расценивается как вторжение, подготовленное из-за рубежа. Об этом говорится в заявлении секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о ситуации в Казахстане со ссылкой на обращение из Нур-Султана. «В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности подтверждают получение обращения казахстанской стороны об оказании помощи. В обращении говорится, что данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа», — говорится в заявлении на сайте организации. Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств ОДКБ, куда входит и Россия, за военной помощью с целью стабилизации ситуации в стране. Как утверждает «Эхо Москвы», силовики готовы приехать на помощь Казахстану из России и Белоруссии. Массовые протесты начались в Казахстане после Нового года. Население возмутилось резким поднятием цен на бензин. На фоне проведения протестов в стране отключили интернет. Кроме того, президент республики объявил об отставке правительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ситуация в Казахстане расценивается как вторжение, подготовленное из-за рубежа. Об этом говорится в заявлении секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о ситуации в Казахстане со ссылкой на обращение из Нур-Султана. «В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности подтверждают получение обращения казахстанской стороны об оказании помощи. В обращении говорится, что данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа», — говорится в заявлении на сайте организации. Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств ОДКБ, куда входит и Россия, за военной помощью с целью стабилизации ситуации в стране. Как утверждает «Эхо Москвы», силовики готовы приехать на помощь Казахстану из России и Белоруссии. Массовые протесты начались в Казахстане после Нового года. Население возмутилось резким поднятием цен на бензин. На фоне проведения протестов в стране отключили интернет. Кроме того, президент республики объявил об отставке правительства.