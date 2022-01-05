05 января 2022

В ОДКБ расценили ситуацию в Казахстане как вторжение извне

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Митинг в поддержку оппозиции. Москва, силовики, митинг, полиция, омон
В ОДКБ сообщили, что ситуация в Казахстане рассматривается как вторжение извне Фото:
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Беспорядки в Казахстане

Ситуация в Казахстане расценивается как вторжение, подготовленное из-за рубежа. Об этом говорится в заявлении секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о ситуации в Казахстане со ссылкой на обращение из Нур-Султана.

«В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности подтверждают получение обращения казахстанской стороны об оказании помощи. В обращении говорится, что данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа», — говорится в заявлении на сайте организации.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств ОДКБ, куда входит и Россия, за военной помощью с целью стабилизации ситуации в стране. Как утверждает «Эхо Москвы», силовики готовы приехать на помощь Казахстану из России и Белоруссии.

Массовые протесты начались в Казахстане после Нового года. Население возмутилось резким поднятием цен на бензин. На фоне проведения протестов в стране отключили интернет. Кроме того, президент республики объявил об отставке правительства.

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Ситуация в Казахстане расценивается как вторжение, подготовленное из-за рубежа. Об этом говорится в заявлении секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о ситуации в Казахстане со ссылкой на обращение из Нур-Султана. «В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности подтверждают получение обращения казахстанской стороны об оказании помощи. В обращении говорится, что данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа», — говорится в заявлении на сайте организации. Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств ОДКБ, куда входит и Россия, за военной помощью с целью стабилизации ситуации в стране. Как утверждает «Эхо Москвы», силовики готовы приехать на помощь Казахстану из России и Белоруссии. Массовые протесты начались в Казахстане после Нового года. Население возмутилось резким поднятием цен на бензин. На фоне проведения протестов в стране отключили интернет. Кроме того, президент республики объявил об отставке правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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