Захарова объяснила, как РФ решила отправить военных в Казахстан

06 января 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Решение об отправке российских миротворцев в Казахстан принималось на основании Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, статья четвертая Договора предусматривает незамедлительное оказание военной помощи союзнику, если в отношении него проявляют агрессию. «Как принималось решение? Исключительно правовая основа. Речь о статье четвертой Договора о коллективной безопасности 1992 года. Статья предусматривает, что в случае совершения агрессии в отношении любого из государств-участников все остальные страны-члены по его просьбе незамедлительно предоставят ему необходимую поддержку и помощь, включая военную», — цитирует Марию Захарова «Комсомольская правда». По словам официального представителя МИД РФ, страны ОДКБ обязаны помочь союзнику, если возникает угроза его безопасности, стабильности и территориальной целостности. Ранее Россия направила миротворцев в Казахстан по просьбе президента республике Касыма-Жомарта Токаева. Он заявил, что стране требуется поддержка для борьбы с «террористической угрозой». Захарова сообщила, что Москва рассматривает протесты в Казахстане как вызванную извне попытку «насильственным путем подорвать безопасность и целостность дружественного государства». По ее словам, российские миротворцы направлены в страну для стабилизации и нормализации обстановки. В Казахстане со 2 января не утихают беспорядки, вызванные резким повышением цен на топливо для автомобилей. Токаев ввел в республике режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, предает RT. Вице-президент Совета Федерации Константин Косачев заявил о том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе Афганистана. До этого комендатура Алматы обнаружила в городе тело обезглавленного силовика. По данным местных СМИ, так действуют террористические банды.