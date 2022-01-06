В Госдуме хотят разместить ОДКБ в Казахстане на постоянной основе

07 января 2022 в 05:17 Размер текста - 17 +

РФ все время испытывают на прочность, заявил Калашников Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане В Госдуме поддержали идею о постоянной дислокации войск ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) на территории республики Казахстан. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Будет такое решение (о постоянной дислокации миротворцев ОДКБ в Казахстане — прим. URA.RU) — я его только поприветствую. Безопасность наших стран все время под угрозой, все время нас испытывают на прочность», — передает заявление Калашникова РИА «Новости». Ранее сообщалось, что по запросу властей Казахстана в рамках мисси ОДКБ в республику прибыли российские и белорусские миротворцы. Помимо этого стало известно, что парламент Киргизии сорвал отправку военных для помощи Казахстану. Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдуме поддержали идею о постоянной дислокации войск ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) на территории республики Казахстан. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Будет такое решение (о постоянной дислокации миротворцев ОДКБ в Казахстане — прим. URA.RU) — я его только поприветствую. Безопасность наших стран все время под угрозой, все время нас испытывают на прочность», — передает заявление Калашникова РИА «Новости». Ранее сообщалось, что по запросу властей Казахстана в рамках мисси ОДКБ в республику прибыли российские и белорусские миротворцы. Помимо этого стало известно, что парламент Киргизии сорвал отправку военных для помощи Казахстану. Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки.