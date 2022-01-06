СМИ: белорусские миротворцы прибыли в Казахстан

07 января 2022 в 02:31 Размер текста - 17 +

Миротворцы из Беларуси прибыли в Казахстан по запросу местных властей Фото: Минобороны России В Республику Казахстан в рамках миротворческой операции прибыли военные из Беларуси. Об этом сообщает телеканал «Мир 24». «Подразделение доставили на пяти самолетах Ил-76. В составе рота витебских бойцов-десантников. На месте они окажут помощь в урегулировании ситуации», — говорится в сообщении телеканала. Ранее сообщалось, что в Казахстан прибыли российские миротворцы. Помимо этого стало известно, что парламент Киргизии сорвал отправку военных для помощи Казахстану. Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Республику Казахстан в рамках миротворческой операции прибыли военные из Беларуси. Об этом сообщает телеканал «Мир 24». «Подразделение доставили на пяти самолетах Ил-76. В составе рота витебских бойцов-десантников. На месте они окажут помощь в урегулировании ситуации», — говорится в сообщении телеканала. Ранее сообщалось, что в Казахстан прибыли российские миротворцы. Помимо этого стало известно, что парламент Киргизии сорвал отправку военных для помощи Казахстану. Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки.