06 января 2022

СМИ: белорусские миротворцы прибыли в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Экипажи ВТА вернулись в пункты постоянной дислокации после летно-тактических учений , военный самолет
Миротворцы из Беларуси прибыли в Казахстан по запросу местных властей Фото:

В Республику Казахстан в рамках миротворческой операции прибыли военные из Беларуси. Об этом сообщает телеканал «Мир 24».

«Подразделение доставили на пяти самолетах Ил-76. В составе рота витебских бойцов-десантников. На месте они окажут помощь в урегулировании ситуации», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что в Казахстан прибыли российские миротворцы. Помимо этого стало известно, что парламент Киргизии сорвал отправку военных для помощи Казахстану.

Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие.

В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки.

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В Республику Казахстан в рамках миротворческой операции прибыли военные из Беларуси. Об этом сообщает телеканал «Мир 24». «Подразделение доставили на пяти самолетах Ил-76. В составе рота витебских бойцов-десантников. На месте они окажут помощь в урегулировании ситуации», — говорится в сообщении телеканала. Ранее сообщалось, что в Казахстан прибыли российские миротворцы. Помимо этого стало известно, что парламент Киргизии сорвал отправку военных для помощи Казахстану. Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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