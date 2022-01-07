По словам Геннадия Зюганова, COVID — не единственная причина демографического кризиса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Население России вымирает из-за скопированной с Запада страховой медицины, которую нужно изменять. Так считает председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ, лидер партии Геннадий Зюганов.

«Мы снова свалились в „демографическую яму“, потеряв за последние три года население двух городов-миллионников. И смертность от ковида тут — далеко не единственная и не основная причина. Страна вымирает. Скопированную с Запада страховую медицину пора менять. Необходимо вернуться к централизованной системе здравоохранения по принципам советского академика Семашко, которая признана эталонной во всем мире», — приводятся слова Зюганова на сайте КПРФ.

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Делягин заявил, что в России проводится осознанная политика истребления пенсионеров. Также сообщалось, что из-за повышения пенсионного возраста и снижения уровня продолжительности жизни в ближайшие три года количество пенсионеров в России уменьшится на миллион. Об этом в беседе с URA.RU рассказали финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин и старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара, экономист Сергей Жаворонков.

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