СМИ: племянник Назарбаева задержан в Алматы

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Самат Абиш был задержан днем 7 января Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назрбаева, бывший первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности страны Самат Абиш задержан в Алматы. Об этом сообщили источники казахского издания Orda. Позднее СМИ опубликовало опровержение информации.

«Племянник Нурсултана Назрбаева, бывший первый заместитель председателя КНБ РК Самат Абиш задержан в Алматы», — сообщил источник казахского Odra.kz. Задержание якобы произошло днем 7 января. О причинах не сообщалось.

Обстановка в Казахстане накалилась в начале января. В стране было введено чрезвычайное положение из-за протестов, которые позднее переросли в беспорядки. Бывший президент страны Назарабаев был смещен с должности главы Совбеза. Протестующие расстреливали силовиков и захватывали госучреждения. В их действиях усматривался почерк радикальных группировок. В Казахстан были направлены войска стран ОДКБ, в том числе России.

Обновлено в 14:45 (мск): издание Orda сообщило, что источник, заявивший о задержании Абиша, предоставил недостоверную информацию. СМИ извинилось перед читателями и удалило пост, в котором говорилось о задержании племянника Назарбаева.

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Племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назрбаева, бывший первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности страны Самат Абиш задержан в Алматы. Об этом сообщили источники казахского издания Orda. Позднее СМИ опубликовало опровержение информации. «Племянник Нурсултана Назрбаева, бывший первый заместитель председателя КНБ РК Самат Абиш задержан в Алматы», — сообщил источник казахского Odra.kz. Задержание якобы произошло днем 7 января. О причинах не сообщалось. Обстановка в Казахстане накалилась в начале января. В стране было введено чрезвычайное положение из-за протестов, которые позднее переросли в беспорядки. Бывший президент страны Назарабаев был смещен с должности главы Совбеза. Протестующие расстреливали силовиков и захватывали госучреждения. В их действиях усматривался почерк радикальных группировок. В Казахстан были направлены войска стран ОДКБ, в том числе России. Обновлено в 14:45 (мск): издание Orda сообщило, что источник, заявивший о задержании Абиша, предоставил недостоверную информацию. СМИ извинилось перед читателями и удалило пост, в котором говорилось о задержании племянника Назарбаева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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