Orda: Назарбаев сбежал из Казахстана вместе с детьми

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Назарбаев, назарбаев нурсултан
Нурсултан Назарбаев, по данным СМИ, покинул Казахстан Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Бывший президент Казахстана, экс-глава Совбеза страны Нурсултан Назарбаев покинул республику вместе с дочерьми. Об этом сообщают источники СМИ.

«У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан. В стране остается только старший брат Болат Назарбаев», — сообщает Orda.kz.

Также 7 января в Алматы был задержан племянник Назарбаева, бывший первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности страны Самат Абиш. По какой причине он был задержан, пока неизвестно.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Назарбаева с должности главы Совбеза страны. Это произошло на фоне протестов, которые позднее переросли в беспорядки. Сам Назарбаев не выступает с официальными заявлениями. В Казахстане находятся военные стран ОДКБ, помогающие местным силовикам стабилизировать ситуацию.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Причиной стало резкое повышение цен на газ для автомобилей — до 120 тенге. Правительство Казахстана в полном составе ушло в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев ввел чрезвычайное положение на всей территории страны. Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что в числе протестующих в Казахстане есть участники бандформирований, действующих на территории Афганистана.

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Бывший президент Казахстана, экс-глава Совбеза страны Нурсултан Назарбаев покинул республику вместе с дочерьми. Об этом сообщают источники СМИ. «У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан. В стране остается только старший брат Болат Назарбаев», — сообщает Orda.kz. Также 7 января в Алматы был задержан племянник Назарбаева, бывший первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности страны Самат Абиш. По какой причине он был задержан, пока неизвестно. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Назарбаева с должности главы Совбеза страны. Это произошло на фоне протестов, которые позднее переросли в беспорядки. Сам Назарбаев не выступает с официальными заявлениями. В Казахстане находятся военные стран ОДКБ, помогающие местным силовикам стабилизировать ситуацию. Протесты в Казахстане начались 2 января. Причиной стало резкое повышение цен на газ для автомобилей — до 120 тенге. Правительство Казахстана в полном составе ушло в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев ввел чрезвычайное положение на всей территории страны. Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что в числе протестующих в Казахстане есть участники бандформирований, действующих на территории Афганистана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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