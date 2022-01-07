Общество «Знание» отчиталось о перезагрузке по указу Путина

Общество «Знание» открыло гражданам бесплатный доступ к обширной библиотеке просветительского контента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российское общество «Знание» прошло перезагрузку. Оно запустило шесть новых флагманских проектов, организовало мультимедийные студии в нескольких регионах России и открыло гражданам РФ доступ к обширной «библиотеке знаний». Об этих и других обновлениях общество рассказало в свежем отчете, который попал в распоряжение URA.RU.

Провести перезагрузку «Знания» поручил президент РФ Владимир Путин. Соответствующее распоряжение он отдал в ходе послания Федеральному Собранию в апреле 2021 года. Основной принцип обновленного «Знания» заложил просветительский марафон «Новое знание» — рассказывать простым языком о сложных вещах.

Общество открыло гражданам РФ бесплатный доступ к просветительскому контенту. «Знание» подготовило лекции, документальные фильмы, интервью и дискуссии по самому широкому кругу тем — от науки и технологий до лидерства и предпринимательства. Все они доступны на YouTube , RuTube и в социальных сетях .

Также «Знание» организовало работу мультимедийных студий. Они появились в Архангельске, Казани, Иркутске, Владивостоке, Сочи, Туле, Екатеринбурге, Вологде и Москве. В студиях будут проводить мероприятия «Знания» — мастер-классы, занятия и лекции — и записывать контент для трансляций.

В мае и сентябре 2021 года прошли первые просветительские марафоны «Новое знание». Они стали визитной карточкой обновленного «Знания» и площадкой для диалога между поколениями. Во время осеннего марафона учащиеся могли послушать выступления премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, бойца UFC Хабиба Нурмагомедова и рэпера Басты (Василия Вакуленко).

Помимо марафонов, «Знание» организовало премию для просветителей, конкурс «Лига Лекторов», фестиваль «Умное кино» и другие проекты. В частности, оно запустило онлайн-лекции «Дома со „Знанием“» на период нерабочих дней и вместе с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ «Знание» развенчало мифы о вакцинации.

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