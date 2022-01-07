07 января 2022

В МИД РФ осудили госсекретаря США за хамство в сторону России

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В МИД РФ назвали недавнее высказывание Энтони Блинкена хамством Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Госсекретаря США Энтони Блинкена осудили за недавнее высказывание по поводу России. Свое обращение к нему они опубликовали в Telegram-канале.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане», — написали в МИД. В министерстве добавили, что «если Энтони Блинкен любит уроки истории, пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным». По словам МИД РФ ответ ОДКБ на призыв руководства Казахстана был абсолютно легитимным.

Ранее он сообщил, что Казахстан не нуждается в помощи ОДКБ. По его мнению, власти страны обладают достаточным потенциалом, позволяющим должным образом самим заниматься протестами.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты. Люди толпами вышли на улицы из-за того, что власти подняли цены на газ в два раза (с 120 до 50 тенге). Позже в Алма-Ате заявили о десятках убитых протестующих. Во всей стране ввели ЧП до 19 января. На фоне событий отключили интернет: люди не могут воспользоваться What’s App и Telegram.

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Госсекретаря США Энтони Блинкена осудили за недавнее высказывание по поводу России. Свое обращение к нему они опубликовали в Telegram-канале. «Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане», — написали в МИД. В министерстве добавили, что «если Энтони Блинкен любит уроки истории, пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным». По словам МИД РФ ответ ОДКБ на призыв руководства Казахстана был абсолютно легитимным. Ранее он сообщил, что Казахстан не нуждается в помощи ОДКБ. По его мнению, власти страны обладают достаточным потенциалом, позволяющим должным образом самим заниматься протестами. В Казахстане 2 января начались массовые протесты. Люди толпами вышли на улицы из-за того, что власти подняли цены на газ в два раза (с 120 до 50 тенге). Позже в Алма-Ате заявили о десятках убитых протестующих. Во всей стране ввели ЧП до 19 января. На фоне событий отключили интернет: люди не могут воспользоваться What’s App и Telegram.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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