В МИД РФ осудили госсекретаря США за хамство в сторону России

08 января 2022 в 06:21 Размер текста - 17 +

Госсекретаря США Энтони Блинкена осудили за недавнее высказывание по поводу России. Свое обращение к нему они опубликовали в Telegram-канале. «Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане», — написали в МИД. В министерстве добавили, что «если Энтони Блинкен любит уроки истории, пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным». По словам МИД РФ ответ ОДКБ на призыв руководства Казахстана был абсолютно легитимным. Ранее он сообщил, что Казахстан не нуждается в помощи ОДКБ. По его мнению, власти страны обладают достаточным потенциалом, позволяющим должным образом самим заниматься протестами. В Казахстане 2 января начались массовые протесты. Люди толпами вышли на улицы из-за того, что власти подняли цены на газ в два раза (с 120 до 50 тенге). Позже в Алма-Ате заявили о десятках убитых протестующих. Во всей стране ввели ЧП до 19 января. На фоне событий отключили интернет: люди не могут воспользоваться What’s App и Telegram.