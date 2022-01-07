07 января 2022

Госсекретарь США: Казахстан разрешит проблемы без внешней помощи

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Резиденция президента Казахстана в Алма-Ате после штурма. Алма-Ата, Казахстан, погром, казахстан, резиденция президента, Алма-Ата, Алматы, последствия штурма, алмаата, алмата
В США уверены, что Казахстану не понадобится помощь ОДКБ Фото:
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Беспорядки в Казахстане

В США считают, что власти Казахстана справятся с возникшей ситуацией в стране без помощи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Что касается ОДКБ. У нас есть вопросы относительно сущности просьбы [Казахстана об оказании ему срочного содействия], того, почему она была выдвинута, мы стремимся получать больше информации на этот счет. Мне представляется, что власти и правительство Казахстана, безусловно, обладают потенциалом, который позволяет надлежащим образом заниматься ситуацией с протестами, делать это с соблюдением прав протестующих, одновременно сохраняя закон и порядок», — передал ТАСС слова Блинкена.

Госдеп США добавил, что совершенно неясно, почему власти Казахстана ждут от кого-то помощи. Он отметил, что Вашингтон призывает ОДКБ и правоохранительные органы Казахстана соблюдать международные слова человека, а также действовать в рамках мирного регулирования.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. Режим чрезвычайного положения был введен на всей территории страны. Стало известно как минимум об одном человеке, скончавшемся от протестов. После этого в Алма-Ате сообщили о десятках убитых протестующих. Многие россияне стали заложниками ситуации, оказавшись заблокированными в аэропорту Алма-Аты.

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В США считают, что власти Казахстана справятся с возникшей ситуацией в стране без помощи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Что касается ОДКБ. У нас есть вопросы относительно сущности просьбы [Казахстана об оказании ему срочного содействия], того, почему она была выдвинута, мы стремимся получать больше информации на этот счет. Мне представляется, что власти и правительство Казахстана, безусловно, обладают потенциалом, который позволяет надлежащим образом заниматься ситуацией с протестами, делать это с соблюдением прав протестующих, одновременно сохраняя закон и порядок», — передал ТАСС слова Блинкена. Госдеп США добавил, что совершенно неясно, почему власти Казахстана ждут от кого-то помощи. Он отметил, что Вашингтон призывает ОДКБ и правоохранительные органы Казахстана соблюдать международные слова человека, а также действовать в рамках мирного регулирования. Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. Режим чрезвычайного положения был введен на всей территории страны. Стало известно как минимум об одном человеке, скончавшемся от протестов. После этого в Алма-Ате сообщили о десятках убитых протестующих. Многие россияне стали заложниками ситуации, оказавшись заблокированными в аэропорту Алма-Аты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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