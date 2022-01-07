В Госдуме спланировали прекращение госпереворотов у границ РФ

Советские народы должны дать отпор глобальному империализму во главе с США, чтобы противостоять государственным переворотам и революциям. Об этом сообщается на сайте партии КПРФ.
«Разрушительные госперевороты и разнообразные „цветные революции“ будут сотрясать евразийское пространство ровно до тех пор, пока советские народы не возьмут построение своего будущего в собственные руки. Пока не дадут жесткий отпор тем, кто разыгрывает смертоносные сценарии межнациональной розни», — сообщается на сайте.
Во фракции отметили, что империализм во главе с США подбирается к границам России и Белоруссии. «Гибридная война против них уже ведется на территориях Украины, Молдовы, государств Закавказья», — уточнили коммунисты.
Ранее член президиума и секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов рассказал, как должен выглядеть СССР 2.0. По его словам, это должен быть державный проект из славянских республик, стремящихся к интеграции. Он отметил, что по постановлению Госдумы от 1996 года действуют результаты референдума о сохранении СССР.
Советские народы должны дать отпор глобальному империализму во главе с США, чтобы противостоять государственным переворотам и революциям. Об этом сообщается на сайте партии КПРФ. «Разрушительные госперевороты и разнообразные „цветные революции“ будут сотрясать евразийское пространство ровно до тех пор, пока советские народы не возьмут построение своего будущего в собственные руки. Пока не дадут жесткий отпор тем, кто разыгрывает смертоносные сценарии межнациональной розни», — сообщается на сайте. Во фракции отметили, что империализм во главе с США подбирается к границам России и Белоруссии. «Гибридная война против них уже ведется на территориях Украины, Молдовы, государств Закавказья», — уточнили коммунисты. Ранее член президиума и секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов рассказал, как должен выглядеть СССР 2.0. По его словам, это должен быть державный проект из славянских республик, стремящихся к интеграции. Он отметил, что по постановлению Госдумы от 1996 года действуют результаты референдума о сохранении СССР.