В Госдуме спланировали прекращение госпереворотов у границ РФ

08 января 2022 в 09:55 Размер текста - 17 +

В КПРФ считают, что империализм во главе с США подбирается к границам России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Советские народы должны дать отпор глобальному империализму во главе с США, чтобы противостоять государственным переворотам и революциям. Об этом сообщается на сайте партии КПРФ. «Разрушительные госперевороты и разнообразные „цветные революции“ будут сотрясать евразийское пространство ровно до тех пор, пока советские народы не возьмут построение своего будущего в собственные руки. Пока не дадут жесткий отпор тем, кто разыгрывает смертоносные сценарии межнациональной розни», — сообщается на сайте. Во фракции отметили, что империализм во главе с США подбирается к границам России и Белоруссии. «Гибридная война против них уже ведется на территориях Украины, Молдовы, государств Закавказья», — уточнили коммунисты. Ранее член президиума и секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов рассказал, как должен выглядеть СССР 2.0. По его словам, это должен быть державный проект из славянских республик, стремящихся к интеграции. Он отметил, что по постановлению Госдумы от 1996 года действуют результаты референдума о сохранении СССР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Советские народы должны дать отпор глобальному империализму во главе с США, чтобы противостоять государственным переворотам и революциям. Об этом сообщается на сайте партии КПРФ. «Разрушительные госперевороты и разнообразные „цветные революции“ будут сотрясать евразийское пространство ровно до тех пор, пока советские народы не возьмут построение своего будущего в собственные руки. Пока не дадут жесткий отпор тем, кто разыгрывает смертоносные сценарии межнациональной розни», — сообщается на сайте. Во фракции отметили, что империализм во главе с США подбирается к границам России и Белоруссии. «Гибридная война против них уже ведется на территориях Украины, Молдовы, государств Закавказья», — уточнили коммунисты. Ранее член президиума и секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов рассказал, как должен выглядеть СССР 2.0. По его словам, это должен быть державный проект из славянских республик, стремящихся к интеграции. Он отметил, что по постановлению Госдумы от 1996 года действуют результаты референдума о сохранении СССР.