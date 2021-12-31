Депутат Госдумы раскрыл данные о создании СССР 2.0

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, коммунисты, ссср, советский союз, памятник пушкину, кпрф, пушкинская площадь, митинг, протест
Сергей Обухов рассказал о перспективах СССР 2.0 Фото:

Член президиума и секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов рассказал, как должен выглядеть СССР 2.0. По его словам, это должен быть державный проект из славянских республик, стремящихся к интеграции.

«Именно поэтому для объединения русских земель мы предлагаем новый державный проект — СССР 2.0, „Союз Русь“ из славянских республик, стремящихся к интеграции. Мы на правах государства-продолжателя СССР и государства должны предложить постсоветским странам новое будущее — такое государство и общество, в котором будет комфортно жить и развиваться простому рабочему человеку, каждому человеку труда», — приводятся слова Обухова на сайте КПРФ.

Он отметил, что по постановлению Госдумы от 1996 года действуют результаты референдума о сохранении СССР. «Только после того, как мы сможем сформировать такой проект и сделать первые решительные шаги по его реализации, к нам потянутся соседи», — подытожил Обухов.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз. Она предупредила, что после этого «его аппетит может быть не удовлетворен, и он пойдет дальше». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявление сказал, что воссоединение стран для создания Советского Союза на данном этапе развития невозможно.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Член президиума и секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов рассказал, как должен выглядеть СССР 2.0. По его словам, это должен быть державный проект из славянских республик, стремящихся к интеграции. «Именно поэтому для объединения русских земель мы предлагаем новый державный проект — СССР 2.0, „Союз Русь“ из славянских республик, стремящихся к интеграции. Мы на правах государства-продолжателя СССР и государства должны предложить постсоветским странам новое будущее — такое государство и общество, в котором будет комфортно жить и развиваться простому рабочему человеку, каждому человеку труда», — приводятся слова Обухова на сайте КПРФ. Он отметил, что по постановлению Госдумы от 1996 года действуют результаты референдума о сохранении СССР. «Только после того, как мы сможем сформировать такой проект и сделать первые решительные шаги по его реализации, к нам потянутся соседи», — подытожил Обухов. Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз. Она предупредила, что после этого «его аппетит может быть не удовлетворен, и он пойдет дальше». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявление сказал, что воссоединение стран для создания Советского Союза на данном этапе развития невозможно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...