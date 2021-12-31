Депутат Госдумы раскрыл данные о создании СССР 2.0

Сергей Обухов рассказал о перспективах СССР 2.0 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Член президиума и секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов рассказал, как должен выглядеть СССР 2.0. По его словам, это должен быть державный проект из славянских республик, стремящихся к интеграции.

«Именно поэтому для объединения русских земель мы предлагаем новый державный проект — СССР 2.0, „Союз Русь“ из славянских республик, стремящихся к интеграции. Мы на правах государства-продолжателя СССР и государства должны предложить постсоветским странам новое будущее — такое государство и общество, в котором будет комфортно жить и развиваться простому рабочему человеку, каждому человеку труда», — приводятся слова Обухова на сайте КПРФ.

Он отметил, что по постановлению Госдумы от 1996 года действуют результаты референдума о сохранении СССР. «Только после того, как мы сможем сформировать такой проект и сделать первые решительные шаги по его реализации, к нам потянутся соседи», — подытожил Обухов.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз. Она предупредила, что после этого «его аппетит может быть не удовлетворен, и он пойдет дальше». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявление сказал, что воссоединение стран для создания Советского Союза на данном этапе развития невозможно.

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