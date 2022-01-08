Пьяный тюменец устроил дебош в полете из Египта в Екатеринбург

Турист вел себя неприлично, возвращаясь домой из Египта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Наряд полиции ночью 8 января встретил у трапа самолета в аэропорту Кольцово жителя Тюмени, который устроил дебош во время рейса из Хургады в Екатеринбург. Мужчина был пьян и выражался грубой нецензурной бранью, сообщили URA.RU в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

«Около двух часов ночи 8 января в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейса „Хургада — Екатеринбург“ требуется наряд полиции. Прибывшие на место сотрудник установили жителя Тюмени, который во время полета находился в состоянии опьянения, выражался грубой нецензурной бранью, на замечания окружающих не реагировал», — объяснили в пресс-службе ведомства.



Дебошира доставили в дежурную часть и составили административный протокол. Горе-туристу грозит штраф от 500 до тысячи рублей или арест на 15 суток.

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