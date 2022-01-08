CNN: власти США опасаются ответа России на санкции

Вашингтон опасается ответных санкций со стороны России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Власти США опасаются негативных последствий антироссийских санкций для Запада. Белый дом не исключает «возвращения бумерангом» санкций против России в случае вторжения Москвы на Украину. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Санкции, которые имели бы наиболее губительные последствия для России в случае возможной эскалации ситуации вокруг Украины, в том числе против „Газпрома“ или Центробанка, могут нанести ущерб мировой экономике. Одно из последствий ограничений на случай возможного „вторжения“ России на Украину — повышение цен на газ», — передает телеканал мнение источников.

Помимо этого, чиновники опасаются российских хакерских атак. «На последних заседаниях Совета безопасности обсуждалась потенциальная киберактивность РФ в случае дальнейшего обострения отношений», — уточнил источник в администрации президента.

По мнению бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины, экс-посла Вашингтона в НАТО Курта Волкера, западным странам необходимо ввести новые санкции против России. При этом Запад сможет отменить эти санкции только в случае, если РФ откажется от военной эскалации. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал, чтобы западные страны внесли ясность по поводу санкций в отношении России. По его мнению, отсутствие подробностей может заставить официальные лица РФ усомниться в том, что Запад будет действовать в ответ на возможное вторжение на Украину.

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