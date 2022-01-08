Политолог Сельтеев: в спецслужбах Казахстана пройдет зачистка

08 января 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

В рядах сотрудников спецслужб Казахстана должна пройти быстрая зачистка кадров. Такое мнение выразил директор Института Евразийской интеграции, политолог Уразгали Сельтеев, комментируя задержание экс-председателя комитета по национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова. «Объявление о задержании Масимова было делом времени. Видимо, многие важные детали организации государственного переворота выяснены. После зачистки всех боевиков на территории страны, должна пройти молниеносная зачистка в рядах спецслужб. Нет хуже предательства страны, когда его осуществляет ключевая спецслужба, призванная защищать конституционный строй», — написал Сельтеев в своем telegram-канале. Масимов был задержан на фоне протестов в Казахстане. Его обвинили в государственной измене. Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Правительство Казахстана в полном составе ушло в отставку, передает РАПСИ. В результате столкновения протестующих с полицией погибло 18 силовиков. Также во время беспорядков был застрелен 11-летний ребенок. Российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский отметил, что за протестами в Казахстане стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов.