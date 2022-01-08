Белый дом анонсировал дату предварительных переговоров с Россией

09 января 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Представителя Белого дома решили провести с Россией предварительные переговоры Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Белый дом анонсировал предварительную часть переговоров с Россией. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США. «Наша делегация прибывает (в Женеву) завтра. Вероятнее всего, в воскресенье они проведут предварительную часть переговоров, однако основная встреча пройдет в понедельник», — поделился представитель Белого дома, пишут РИА «Новости». Он добавил, что власти Вашингтона не планируют размещать на Украине наступательные военные вооружения. По его словам, США планирует переговорить с Россией по этому поводу. Кроме того, Америка готова рассмотреть возможность взаимных ограничений военных учений. Представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга отметил, что при этом Штаты не собираются сокращать численность военных войск в Европе. Официальной датой переговоров Россия и США назначено 10 января. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Главной темой диалога станут проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности. По словам одного из представителей Белого дома, 12 января ожидается встреча российских дипломатов с представителями НАТО. Помимо этого, 13 января планируется провести переговоры между РФ и ОБСЕ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Белый дом анонсировал предварительную часть переговоров с Россией. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США. «Наша делегация прибывает (в Женеву) завтра. Вероятнее всего, в воскресенье они проведут предварительную часть переговоров, однако основная встреча пройдет в понедельник», — поделился представитель Белого дома, пишут РИА «Новости». Он добавил, что власти Вашингтона не планируют размещать на Украине наступательные военные вооружения. По его словам, США планирует переговорить с Россией по этому поводу. Кроме того, Америка готова рассмотреть возможность взаимных ограничений военных учений. Представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга отметил, что при этом Штаты не собираются сокращать численность военных войск в Европе. Официальной датой переговоров Россия и США назначено 10 января. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Главной темой диалога станут проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности. По словам одного из представителей Белого дома, 12 января ожидается встреча российских дипломатов с представителями НАТО. Помимо этого, 13 января планируется провести переговоры между РФ и ОБСЕ.