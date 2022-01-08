08 января 2022

Белый дом анонсировал дату предварительных переговоров с Россией

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Представителя Белого дома решили провести с Россией предварительные переговоры Фото:

Белый дом анонсировал предварительную часть переговоров с Россией. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

«Наша делегация прибывает (в Женеву) завтра. Вероятнее всего, в воскресенье они проведут предварительную часть переговоров, однако основная встреча пройдет в понедельник», — поделился представитель Белого дома, пишут РИА «Новости».

Он добавил, что власти Вашингтона не планируют размещать на Украине наступательные военные вооружения. По его словам, США планирует переговорить с Россией по этому поводу. Кроме того, Америка готова рассмотреть возможность взаимных ограничений военных учений. Представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга отметил, что при этом Штаты не собираются сокращать численность военных войск в Европе.

Официальной датой переговоров Россия и США назначено 10 января. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Главной темой диалога станут проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности. По словам одного из представителей Белого дома, 12 января ожидается встреча российских дипломатов с представителями НАТО. Помимо этого, 13 января планируется провести переговоры между РФ и ОБСЕ.

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Белый дом анонсировал предварительную часть переговоров с Россией. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США. «Наша делегация прибывает (в Женеву) завтра. Вероятнее всего, в воскресенье они проведут предварительную часть переговоров, однако основная встреча пройдет в понедельник», — поделился представитель Белого дома, пишут РИА «Новости». Он добавил, что власти Вашингтона не планируют размещать на Украине наступательные военные вооружения. По его словам, США планирует переговорить с Россией по этому поводу. Кроме того, Америка готова рассмотреть возможность взаимных ограничений военных учений. Представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга отметил, что при этом Штаты не собираются сокращать численность военных войск в Европе. Официальной датой переговоров Россия и США назначено 10 января. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Главной темой диалога станут проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности. По словам одного из представителей Белого дома, 12 января ожидается встреча российских дипломатов с представителями НАТО. Помимо этого, 13 января планируется провести переговоры между РФ и ОБСЕ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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