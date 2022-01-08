Юрист рассказал о новом послаблении для должников по кредитам

09 января 2022 в 05:57 Размер текста - 17 +

Задолжавших по исполнительному производству послабления не коснутся, отметил Иван Соловьев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Россияне с 1 января могут ежемесячно сохранять свои доходы в размере прожиточного минимума. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев. С 1 января россияне имеют право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором возбуждено или ведется исполнительное производство о наложении взыскания на их доходы, с заявлением о сохранении заработной платы и других доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума, заявил агентству «Прайм» Иван Соловьев. «Соответствующая сумма будет считаться неприкосновенным минимальным размером дохода, необходимым для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении», — добавил он. Однако послабления не коснутся некоторых категорий должников. Нововведение сохранит социальную справедливость — сохранить доход не смогут те, кто задолжал по исполнительным документам, требующим взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца, возмещению ущерба, причиненного преступлением, указал юрист. Для сохранения доходов гражданам необходимо предоставить в службу судебных приставов заявление с приложением документов, которые подтверждают наличие ежемесячного дохода и сведения об его источниках, объяснил Соловьев. Отмечается, что президент РФ Владимир Путин на прямой линии в 2020 году дал обещание о принятии данных послаблений, после чего в 2021 году был принят соответствующий федеральный закон. Ранее сообщалось, что более трети россиян тратят большую часть своих доходов на обслуживание долгов. Категории граждан изменили правила получения льгот, установленные главой государства. Россиянам рассказали о секретах заемщика, которые нужно знать банку, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне с 1 января могут ежемесячно сохранять свои доходы в размере прожиточного минимума. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев. С 1 января россияне имеют право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором возбуждено или ведется исполнительное производство о наложении взыскания на их доходы, с заявлением о сохранении заработной платы и других доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума, заявил агентству «Прайм» Иван Соловьев. «Соответствующая сумма будет считаться неприкосновенным минимальным размером дохода, необходимым для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении», — добавил он. Однако послабления не коснутся некоторых категорий должников. Нововведение сохранит социальную справедливость — сохранить доход не смогут те, кто задолжал по исполнительным документам, требующим взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца, возмещению ущерба, причиненного преступлением, указал юрист. Для сохранения доходов гражданам необходимо предоставить в службу судебных приставов заявление с приложением документов, которые подтверждают наличие ежемесячного дохода и сведения об его источниках, объяснил Соловьев. Отмечается, что президент РФ Владимир Путин на прямой линии в 2020 году дал обещание о принятии данных послаблений, после чего в 2021 году был принят соответствующий федеральный закон. Ранее сообщалось, что более трети россиян тратят большую часть своих доходов на обслуживание долгов. Категории граждан изменили правила получения льгот, установленные главой государства. Россиянам рассказали о секретах заемщика, которые нужно знать банку, передает телеканал 360.