ЦБ: треть заемщиков в России тратит почти все доходы на кредиты

Больше трети россиян, имеющих кредиты, вынуждены тратить более 80% своих доходов на обслуживание долгов. Об этом сообщает Центробанк.
«По оценкам Банка России, 31% кредитов имеет долговую нагрузку более 80% дохода плательщика. Для микрофинансовых организаций показатель еще выше — 44,2%. Это означает, что более трети заемщиков тратят на выплату долгов почти все свои доходы», — передают «Известия».
В декабре ЦБ предупредил банки о введении ограничений на выдачу высокорискованных необеспеченных кредитов. С 1 июля 2022 года планируется установить лимиты на необеспеченные ссуды, на погашение которых требуется более 80% доходов заемщика. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обеспокоен тем, чтобы люди перестали попадать в «долговую кабалу, когда уже значительная часть дохода идет на обслуживание кредита».
По мнению аналитика Brobank.ru Дмитрия Сысоева, ограничения не окажут существенного влияния на закредитованность россиян. «Потребность в деньгах при отказе в банке или МФО [никуда не исчезает]. Нередко это приводит людей к черным кредиторам. Там уже никакие законодательные нормы не работают», — считает он.
Больше трети россиян, имеющих кредиты, вынуждены тратить более 80% своих доходов на обслуживание долгов. Об этом сообщает Центробанк. «По оценкам Банка России, 31% кредитов имеет долговую нагрузку более 80% дохода плательщика. Для микрофинансовых организаций показатель еще выше — 44,2%. Это означает, что более трети заемщиков тратят на выплату долгов почти все свои доходы», — передают «Известия». В декабре ЦБ предупредил банки о введении ограничений на выдачу высокорискованных необеспеченных кредитов. С 1 июля 2022 года планируется установить лимиты на необеспеченные ссуды, на погашение которых требуется более 80% доходов заемщика. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обеспокоен тем, чтобы люди перестали попадать в «долговую кабалу, когда уже значительная часть дохода идет на обслуживание кредита». По мнению аналитика Brobank.ru Дмитрия Сысоева, ограничения не окажут существенного влияния на закредитованность россиян. «Потребность в деньгах при отказе в банке или МФО [никуда не исчезает]. Нередко это приводит людей к черным кредиторам. Там уже никакие законодательные нормы не работают», — считает он. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин разрешил Центробанку ограничивать выдачу кредитов. Общая сумма безнадежных кредитов россиян превысила 2 миллиарда рублей. Эльвира Набиуллина допустила снижение уровня инфляции до 4% в 2022 году, пишет RT.