Гинцбург раскрыл условие окончания пандемии COVID. «Будем считать волны до бесконечности»

07 января 2022 в 06:55 Размер текста - 17 +

Гинцбург призвал россиян вакцинироваться, чтобы закончилась пандемия COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пандемия коронавируса закончится, когда за полгода удастся привить 70% населения. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Если 70% населения привьем за шесть месяцев, то пандемия закончится, потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности», — передает слова Гинцбурга РИА «Новости». Он также добавил, что проходить ревакцинацию необходимо через полгода после прививки. Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU заявил, что пандемия коронавируса продлится до 2023 года, если люди не будут соблюдать противоэпидемические меры, а вакцинация будет на низком уровне. При этом ученый из Греции, профессор Университета Аристотеля Демосфен Сарияннис считает, что распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» закончится 20 февраля 2022 года, что и приведет к окончанию пандемии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пандемия коронавируса закончится, когда за полгода удастся привить 70% населения. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Если 70% населения привьем за шесть месяцев, то пандемия закончится, потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности», — передает слова Гинцбурга РИА «Новости». Он также добавил, что проходить ревакцинацию необходимо через полгода после прививки. Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU заявил, что пандемия коронавируса продлится до 2023 года, если люди не будут соблюдать противоэпидемические меры, а вакцинация будет на низком уровне. При этом ученый из Греции, профессор Университета Аристотеля Демосфен Сарияннис считает, что распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» закончится 20 февраля 2022 года, что и приведет к окончанию пандемии.