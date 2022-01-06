06 января 2022

Гинцбург раскрыл условие окончания пандемии COVID. «Будем считать волны до бесконечности»

© Служба новостей «URA.RU»
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Гинцбург призвал россиян вакцинироваться, чтобы закончилась пандемия COVID Фото:

Пандемия коронавируса закончится, когда за полгода удастся привить 70% населения. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если 70% населения привьем за шесть месяцев, то пандемия закончится, потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности», — передает слова Гинцбурга РИА «Новости». Он также добавил, что проходить ревакцинацию необходимо через полгода после прививки.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU заявил, что пандемия коронавируса продлится до 2023 года, если люди не будут соблюдать противоэпидемические меры, а вакцинация будет на низком уровне. При этом ученый из Греции, профессор Университета Аристотеля Демосфен Сарияннис считает, что распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» закончится 20 февраля 2022 года, что и приведет к окончанию пандемии.

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Пандемия коронавируса закончится, когда за полгода удастся привить 70% населения. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Если 70% населения привьем за шесть месяцев, то пандемия закончится, потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности», — передает слова Гинцбурга РИА «Новости». Он также добавил, что проходить ревакцинацию необходимо через полгода после прививки. Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU заявил, что пандемия коронавируса продлится до 2023 года, если люди не будут соблюдать противоэпидемические меры, а вакцинация будет на низком уровне. При этом ученый из Греции, профессор Университета Аристотеля Демосфен Сарияннис считает, что распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» закончится 20 февраля 2022 года, что и приведет к окончанию пандемии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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