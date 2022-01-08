Звезда «Интернов» неделю не выходит на связь из Казахстана

Российский актер Илья Глинников, известный по роли Глеба в сериале «Интерны», перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане. Последний раз он разговаривал с родными 3 января.
«В чужую страну Илья приехал еще до Нового Года, а на днях вместе с группой туристов отправился покорять пик Талгар. 3 января последний раз связался с мамой», — пишет telegram-канал Mash.
Перебои с интернетом начались в Казахстане во время протестов, связанных с резким повышением стоимости газа. Изначально мирные акции быстро переросли в массовые беспорядки и распространились на всю страну. До 19 января в республике объявлен режим чрезвычайного положения. В столкновениях с полицией погибли 18 правоохранителей. В Алма-Ате было обнаружено тело силовика с отсеченной головой. Задержаны тысячи террористов. Россия по просьбе главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках ОДКБ направила в страну миротворцев.
Российский актер Илья Глинников, известный по роли Глеба в сериале «Интерны», перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане. Последний раз он разговаривал с родными 3 января. «В чужую страну Илья приехал еще до Нового Года, а на днях вместе с группой туристов отправился покорять пик Талгар. 3 января последний раз связался с мамой», — пишет telegram-канал Mash. Перебои с интернетом начались в Казахстане во время протестов, связанных с резким повышением стоимости газа. Изначально мирные акции быстро переросли в массовые беспорядки и распространились на всю страну. До 19 января в республике объявлен режим чрезвычайного положения. В столкновениях с полицией погибли 18 правоохранителей. В Алма-Ате было обнаружено тело силовика с отсеченной головой. Задержаны тысячи террористов. Россия по просьбе главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках ОДКБ направила в страну миротворцев.