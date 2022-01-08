Звезда «Интернов» неделю не выходит на связь из Казахстана

Илья Глинников перестал выходить на связь 3 января Фото: Илья Глинников, Instagram/glinnikov1st

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Российский актер Илья Глинников, известный по роли Глеба в сериале «Интерны», перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане. Последний раз он разговаривал с родными 3 января.

«В чужую страну Илья приехал еще до Нового Года, а на днях вместе с группой туристов отправился покорять пик Талгар. 3 января последний раз связался с мамой», — пишет telegram-канал Mash.

Перебои с интернетом начались в Казахстане во время протестов, связанных с резким повышением стоимости газа. Изначально мирные акции быстро переросли в массовые беспорядки и распространились на всю страну. До 19 января в республике объявлен режим чрезвычайного положения. В столкновениях с полицией погибли 18 правоохранителей. В Алма-Ате было обнаружено тело силовика с отсеченной головой. Задержаны тысячи террористов. Россия по просьбе главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках ОДКБ направила в страну миротворцев.

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