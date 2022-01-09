В России изменятся правила получения пенсионных накоплений

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Клипарт. Сургут , пенсия, страховое свидетельство, пенсионное страхование
Правопреемникам умершего пенсионера станет легче получить пенсионные накопления Фото:

Россияне могут подать заявление о выплате средств пенсионных накоплений в территориальный орган ПФР через портал «Госуслуги». Речь идет о выплате накоплений правопреемникам умершего пенсионера. Данное нововведение вступит в силу с 30 января.

«Заявления можно подать в виде электронного документа через портал с подписанием их усиленной неквалифицированной электронной подписью правопреемника. Заявления можно будет подписать и простой электронной подписью правопреемника», — рассказал «Российской газете» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Помимо этого, извещение правопреемников может осуществляться через портал Госуслуг не позднее 10 дней после получения документов о смерти застрахованного лица. Также предусматривается направление извещения о распределении пенсионных накоплений правопреемнику через «Почту России».

Ранее сообщалось, что нынешняя система выплат пенсий россиянам не работает, поэтому без накопительной части граждане не смогут иметь достойные выплаты в старости. Накопительная система — единственный способ добиться достойной финансовой поддержки в будущем. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экономист и бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

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Россияне могут подать заявление о выплате средств пенсионных накоплений в территориальный орган ПФР через портал «Госуслуги». Речь идет о выплате накоплений правопреемникам умершего пенсионера. Данное нововведение вступит в силу с 30 января. «Заявления можно подать в виде электронного документа через портал с подписанием их усиленной неквалифицированной электронной подписью правопреемника. Заявления можно будет подписать и простой электронной подписью правопреемника», — рассказал «Российской газете» заслуженный юрист России Иван Соловьев. Помимо этого, извещение правопреемников может осуществляться через портал Госуслуг не позднее 10 дней после получения документов о смерти застрахованного лица. Также предусматривается направление извещения о распределении пенсионных накоплений правопреемнику через «Почту России». Ранее сообщалось, что нынешняя система выплат пенсий россиянам не работает, поэтому без накопительной части граждане не смогут иметь достойные выплаты в старости. Накопительная система — единственный способ добиться достойной финансовой поддержки в будущем. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экономист и бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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