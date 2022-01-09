МИД РФ разочаровали сигналы Запада об ультиматуме Путина

МИД России раскритиковал подход США и НАТО к переговорам по безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Правительство России разочаровано сигналами по гарантиям безопасности из США и Бельгии, которые прозвучали до встречи в Женеве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Рябков. По его словам, они отражают непонимание того, что нужно Москве.

«Я могу сказать, что нас в определенной степени разочаровали сигналы, которые в последние дни слышались из Вашингтона, но и из Брюсселя тоже. Они отражают непонимание того, что нужно Москве. А нам нужны юридические гарантии, правовые гарантии нерасширения НАТО дальше, ликвидации всего того, что альянс насоздавал», — заявил РИА «Новости» Рябков.

Он также отметил, что Москва сожалеет, что США настаивает на односторонних уступках со стороны России. «Мы неоднократно реагировали на такую постановку вопроса, причем на всех уровнях, и здесь не может быть основы ни для какой продуктивной дискуссии», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что официальной датой переговоров Россия и США назначено 10 января. Главной темой диалога станут проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности. По словам одного из представителей Белого дома, 12 января ожидается встреча российских дипломатов с представителями НАТО. Помимо этого, 13 января планируется провести переговоры между РФ и ОБСЕ.

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