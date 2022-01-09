Гордон раскрыл имя фактического президента Украины

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, флаг украины, цветы, зеленский владимир
Владимир Зеленский не является фактическим руководителем Украины, считает Дмитрий Гордон Фото:

На данный момент фактическим президентом Украины является руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Ермак является фактическим президентом страны, он руководит Украиной. Такой ситуации, чтобы глава офиса руководил страной, не было у нас никогда. Ермак оказался мощнее, чем самые мощные руководители администрации президента. Ермак может выдвинуться на следующих выборах вместо действующего главы государства Владимира Зеленского», — передает слова Зеленского издание argumenti.ru, сказанные им на своем YouTube-канале.

Ранее Гордон заявил, что политика украинизации может привести к распаду страны. «Подобные действия официального Киева озлобят и оттолкнут людей — особенно остро эта проблема может возникнуть на юго-востоке страны», — сказал Гордон.

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На данный момент фактическим президентом Украины является руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон. «Ермак является фактическим президентом страны, он руководит Украиной. Такой ситуации, чтобы глава офиса руководил страной, не было у нас никогда. Ермак оказался мощнее, чем самые мощные руководители администрации президента. Ермак может выдвинуться на следующих выборах вместо действующего главы государства Владимира Зеленского», — передает слова Зеленского издание argumenti.ru, сказанные им на своем YouTube-канале. Ранее Гордон заявил, что политика украинизации может привести к распаду страны. «Подобные действия официального Киева озлобят и оттолкнут людей — особенно остро эта проблема может возникнуть на юго-востоке страны», — сказал Гордон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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