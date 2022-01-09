Гордон раскрыл имя фактического президента Украины

Владимир Зеленский не является фактическим руководителем Украины, считает Дмитрий Гордон Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

На данный момент фактическим президентом Украины является руководитель офиса главы государства Андрей Ермак. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Ермак является фактическим президентом страны, он руководит Украиной. Такой ситуации, чтобы глава офиса руководил страной, не было у нас никогда. Ермак оказался мощнее, чем самые мощные руководители администрации президента. Ермак может выдвинуться на следующих выборах вместо действующего главы государства Владимира Зеленского», — передает слова Зеленского издание argumenti.ru, сказанные им на своем YouTube-канале.

Ранее Гордон заявил, что политика украинизации может привести к распаду страны. «Подобные действия официального Киева озлобят и оттолкнут людей — особенно остро эта проблема может возникнуть на юго-востоке страны», — сказал Гордон.