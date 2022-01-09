Президент Казахстана посмертно наградил военных и полицейских

09 января 2022 в 22:35 Размер текста - 17 +

Самые ожесточенные столкновения произошли в Алматы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военных и полицейских. Соответсвующий указ опубликован на сайте главы республики. «За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, наградить <…>», — говорится в указе. К наградам представлены 16 человек, они награждены посмертно орденом «Доблесть» второй и третьей степеней и медалью «За отвагу». Протесты в Казахстане начались 2 января после повышения цен на сжиженный газ. Митингующие пошли на столкновения с полицией и жгли машины силовиков. В результате протестов погибли 18 полицейских. По словам жителей Алматы, в драках участвовали приезжие. Наблюдатели пришли к выводу, что действия участников беспорядков носят террористический характер. Сейчас за порядком в стране следят миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военных и полицейских. Соответсвующий указ опубликован на сайте главы республики. «За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, наградить <…>», — говорится в указе. К наградам представлены 16 человек, они награждены посмертно орденом «Доблесть» второй и третьей степеней и медалью «За отвагу». Протесты в Казахстане начались 2 января после повышения цен на сжиженный газ. Митингующие пошли на столкновения с полицией и жгли машины силовиков. В результате протестов погибли 18 полицейских. По словам жителей Алматы, в драках участвовали приезжие. Наблюдатели пришли к выводу, что действия участников беспорядков носят террористический характер. Сейчас за порядком в стране следят миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.