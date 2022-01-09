Президент Казахстана посмертно наградил военных и полицейских

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Беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военных и полицейских. Соответсвующий указ опубликован на сайте главы республики.

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, наградить <…>», — говорится в указе. К наградам представлены 16 человек, они награждены посмертно орденом «Доблесть» второй и третьей степеней и медалью «За отвагу».

Протесты в Казахстане начались 2 января после повышения цен на сжиженный газ. Митингующие пошли на столкновения с полицией и жгли машины силовиков. В результате протестов погибли 18 полицейских. По словам жителей Алматы, в драках участвовали приезжие. Наблюдатели пришли к выводу, что действия участников беспорядков носят террористический характер. Сейчас за порядком в стране следят миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военных и полицейских. Соответсвующий указ опубликован на сайте главы республики. «За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, наградить <…>», — говорится в указе. К наградам представлены 16 человек, они награждены посмертно орденом «Доблесть» второй и третьей степеней и медалью «За отвагу». Протесты в Казахстане начались 2 января после повышения цен на сжиженный газ. Митингующие пошли на столкновения с полицией и жгли машины силовиков. В результате протестов погибли 18 полицейских. По словам жителей Алматы, в драках участвовали приезжие. Наблюдатели пришли к выводу, что действия участников беспорядков носят террористический характер. Сейчас за порядком в стране следят миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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