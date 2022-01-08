В Казахстане не утихают массовые протесты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Граждане Казахстана находятся в шоке от осознания того, что в их стране происходит террористический бунт. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

«Я не вижу в Казахстане никаких протестов. Это откровенный вооруженный бунт, жестокий и беспощадный, смоделированный извне. Это бунт и терроризм. Те кадры, которые мы видим, говорят о том, что происходит нападение на страну с использованием подготовленных боевиков. Я думаю, что жители Казахстана осознают ужас происходящего, и они в шоке от того, что видят вокруг себя. Это уже за гранью», — рассказал Мартынов.

Как отметил гендиректор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов, в Казахстане также проявляется проблема международного терроризма. «Записывать всех протестующих в террористы было бы ошибкой, но в мире найдутся силы, готовые отправиться в любую страну, где намечается кризис, чтобы содействовать его эскалации. И, конечно, когда какие-то террористические группировки увидели, что в Казахстане это потенциально возможно, туда сразу потянулись террористы и экстремисты из самых разных стран. Когда власти Казахстана говорят, что на улицах Алма-Аты звучала арабская речь, это вполне реально», — сказал Кортунов в беседе с URA.RU.

Протесты в Казахстане начались второго января после повышения цен на сжиженный газ. В ходе беспорядков погибло 18 сотрудников правоохранительных органов. Также во время беспорядков были застрелены два ребенка. Российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский отметил, что за протестами в Казахстане стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов.

Для урегулирования ситуации в страну прибыли миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов. А также оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле», — сообщили в Минобороны РФ. Россия направила в Казахстан бойцов подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. При этом миротворческие силы ОДКБ по договоренности с казахстанской стороной не принимают участия в боевых операциях. Их главной задачей является обеспечение безопасности объектов жизнеобеспечения страны.

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