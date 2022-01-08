В Казахстане продолжаются массовые беспорядки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Жители казахстанского города Ама-Аты сообщили, что в протестах в городе принимают участие экстремисты. По словам очевидцев — это не местные жители.

«Днем мы сидели мирно. Ближе к вечеру начали собираться люди. Там были и экстремисты и мирные люди. Когда люди начинали снимать, мы говорили, „не надо“. Это не мы делали, это все мародеры. Среди них были ребята из Киргизии, все были приезжие», — рассказал один из участников протестов telegram-каналу SHOT.

Как отметил другой очевидец событий, экстремисты ломали светофоры и останавливали машины. «Приезжая молодежь просто колясками тащила еду. Это не алмаатинцы, это люди приехавшие, мародеры», — сказал очевидец протестов. Как сообщается издание LIFE , на данный момент в Алма-Ате введен комендантский час и звучат тревожные сирены. Людей просят не выходить из дома.

Ранее в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. В ходе беспорядков погибло 18 сотрудников правоохранительных органов. Во время протестов от огнестрельных ранений погибло два ребенка. По мнению экспертов, характер ранений у погибших свидетельствует о том, что за беспорядками в стране стоят радикально настроенные исламисты.

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