МИД РФ допустил прекращение переговоров с США по безопасности

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Переговоры России и США по безопасности намечены на 10 января Фото:
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Намеченные на 10 января переговоры России и США, посвященные Украине и нерасширению НАТО на восток могут оказаться последними, если доводы российской стороны не будут услышаны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Не исключено, что диалог с США по безопасности ограничится одной встречей. Нет смысла его продолжать, если наши доводы не услышат», — приводит слова Рябкова РИА «Новости».

Темой переговоров должны стать проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности, которые Москва направила Вашингтону в конце 2021 года. Речь идет о нерасширении НАТО на восток и отказе от планов по развертыванию инфраструктуры у границ РФ. Российская сторона опасается, что американские коллеги будут настаивать на односторонних уступках с ее стороны. Ранее на 12 января российские дипломаты планировали встретиться с представителями НАТО, а 13 января — провести переговоры с ОБСЕ.

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Намеченные на 10 января переговоры России и США, посвященные Украине и нерасширению НАТО на восток могут оказаться последними, если доводы российской стороны не будут услышаны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Не исключено, что диалог с США по безопасности ограничится одной встречей. Нет смысла его продолжать, если наши доводы не услышат», — приводит слова Рябкова РИА «Новости». Темой переговоров должны стать проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности, которые Москва направила Вашингтону в конце 2021 года. Речь идет о нерасширении НАТО на восток и отказе от планов по развертыванию инфраструктуры у границ РФ. Российская сторона опасается, что американские коллеги будут настаивать на односторонних уступках с ее стороны. Ранее на 12 января российские дипломаты планировали встретиться с представителями НАТО, а 13 января — провести переговоры с ОБСЕ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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