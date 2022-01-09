МИД РФ допустил прекращение переговоров с США по безопасности

Переговоры России и США по безопасности намечены на 10 января Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Намеченные на 10 января переговоры России и США, посвященные Украине и нерасширению НАТО на восток могут оказаться последними, если доводы российской стороны не будут услышаны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Не исключено, что диалог с США по безопасности ограничится одной встречей. Нет смысла его продолжать, если наши доводы не услышат», — приводит слова Рябкова РИА «Новости».

Темой переговоров должны стать проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности, которые Москва направила Вашингтону в конце 2021 года. Речь идет о нерасширении НАТО на восток и отказе от планов по развертыванию инфраструктуры у границ РФ. Российская сторона опасается, что американские коллеги будут настаивать на односторонних уступках с ее стороны. Ранее на 12 января российские дипломаты планировали встретиться с представителями НАТО, а 13 января — провести переговоры с ОБСЕ.

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