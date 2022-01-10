В Казахстане ликвидированы две террористические ячейки

Силовики задержали четырех членов террористической организации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Участники двух террористических ячеек были задержаны в Казахстане. В общей сложности поймано четверо боевиков. Об этом заявили в комитете нацбезопасности республики.

«С 4 по 8 января 2022 года задержаны две экстремистские группировки, причастные к беспорядкам в Алматы. При обыске изъяты огнестрельное оружие, шумовые гранаты, боеприпасы и религиозная литература», — сообщили в республиканском силовом ведомстве.

По информации комитета, возглавляет организацию, представители которой были задержаны в республике, иностранный гражданин. В ведомстве отметили, что он имеет связи с международным террористическим конгломератом, активно участвующим в беспорядках в Казахстане и в частности в Алма-Ате.

По версии следствия, мужчина прибыл в республику для подготовки сторонников с целью нападения на представителей власти и вооруженные силы. В настоящее время он объявлен в розыск.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января после увеличения цен на газ. В ходе беспорядков погибло 18 силовиков. Тела некоторых из них были обнаружены с отсеченными головами, что, по информации местных СМИ, может свидетельствовать о присутствии в стране членов террористических группировок.

Президент Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у Организации Договора о коллективной безопасности. В рамках помощи в страну направлены миротворческие силы стран-представителей организации. В их обязанности входит обеспечение безопасности объектов социальной инфраструктуры страны.

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