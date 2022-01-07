Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан в рамках миссии ОДКБ

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Белорусские миротворцы в полном составе прибыли в Казахстан (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Белорусские военные, участвующие в миротворческой миссии Организации Договора коллективной безопасности, в полном составе прибыли в Казахстан. Об этом сообщает министерство обороны Беларуси.

«Белорусские миротворцы, входящие в состав миссии ОДКБ, в полном составе прибыли в Казахстан и приступили к выполнению поставленных задач», — цитирует заявление минобороны Беларуси «Sputnik Беларусь». Военную помощь у союзников запросил президент Казахстана Касым-Жомар Токаев. Глава государства заявил, что поддержка ОДКБ необходима для борьбы с «террористической угрозой». Российские десантники уже прибыли в Казахстан и приступили к выполнению задач в рамках миротворческой миссии. Также об отправке войск в республику объявили Кыргызстан и Армения.

Обстановка в Казахстане накалилась в начале января. Токаев объявил на всей территории страны чрезвычайное положение. Антитеррористическую операцию проводят в одном из центров беспорядков — Алматы. В результате протестов погибли 18 силовиков, еще 748 пострадали. Местные СМИ указывают на почерк боевиков, действующих на территории страны.

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Белорусские военные, участвующие в миротворческой миссии Организации Договора коллективной безопасности, в полном составе прибыли в Казахстан. Об этом сообщает министерство обороны Беларуси. «Белорусские миротворцы, входящие в состав миссии ОДКБ, в полном составе прибыли в Казахстан и приступили к выполнению поставленных задач», — цитирует заявление минобороны Беларуси «Sputnik Беларусь». Военную помощь у союзников запросил президент Казахстана Касым-Жомар Токаев. Глава государства заявил, что поддержка ОДКБ необходима для борьбы с «террористической угрозой». Российские десантники уже прибыли в Казахстан и приступили к выполнению задач в рамках миротворческой миссии. Также об отправке войск в республику объявили Кыргызстан и Армения. Обстановка в Казахстане накалилась в начале января. Токаев объявил на всей территории страны чрезвычайное положение. Антитеррористическую операцию проводят в одном из центров беспорядков — Алматы. В результате протестов погибли 18 силовиков, еще 748 пострадали. Местные СМИ указывают на почерк боевиков, действующих на территории страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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