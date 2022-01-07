Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан в рамках миссии ОДКБ

Белорусские миротворцы в полном составе прибыли в Казахстан (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Белорусские военные, участвующие в миротворческой миссии Организации Договора коллективной безопасности, в полном составе прибыли в Казахстан. Об этом сообщает министерство обороны Беларуси.

«Белорусские миротворцы, входящие в состав миссии ОДКБ, в полном составе прибыли в Казахстан и приступили к выполнению поставленных задач», — цитирует заявление минобороны Беларуси «Sputnik Беларусь». Военную помощь у союзников запросил президент Казахстана Касым-Жомар Токаев. Глава государства заявил, что поддержка ОДКБ необходима для борьбы с «террористической угрозой». Российские десантники уже прибыли в Казахстан и приступили к выполнению задач в рамках миротворческой миссии. Также об отправке войск в республику объявили Кыргызстан и Армения.

Обстановка в Казахстане накалилась в начале января. Токаев объявил на всей территории страны чрезвычайное положение. Антитеррористическую операцию проводят в одном из центров беспорядков — Алматы. В результате протестов погибли 18 силовиков, еще 748 пострадали. Местные СМИ указывают на почерк боевиков, действующих на территории страны.

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