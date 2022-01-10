Власти Казахстана заявили о масштабной террористической атаке

Ответ на вопрос, кто стоял за беспорядками в стране, дадут спецслужбы, заявил Ерлан Карин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Казахстан подвергся гибридной террористической атаке, которая, возможно, была необходима для государственного переворота, заявил госсекретарь республики Ерлан Карин. По его мнению, в стране также имеет место заговор внутренних и внешних сил. Планы удалось сорвать благодаря решительным действиям президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и введению миротворцев Организации Договора коллективной безопасности.

«Я думаю, что мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и, возможно, осуществления государственного переворота», — заявил Ерлан Карин в эфире телеканала «Хабар 24». Госсекретарь подчеркнул, что конечный ответ на вопрос, кто стоял за беспорядками в стране, дадут спецслужбы.

Сорвать планы по дестабилизации ситуации помогли решительные действия Токаева и появление в стране войск ОДКБ, считает Карин. При этом он подчеркнул, что в республике возможен заговор внутренних и внешних сил. По словам госсекретаря, в беспорядках участвовали как граждане Казахстана, так и иностранцы. Также к протестам привлекался криминалитет и ударные террористические группы, заявил Карин.

Ранее МИД Казахстана в официальном telegram-канале заявил, что в беспорядках в стране замечены люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В ведомстве подчеркнули, что в Мангистауской области и крупных городах республики прошли мирные митинги за снижение цен на топливо. Однако ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января. На территории всей страны введен режим чрезвычайного положения. Протестующие применяют насилие к силовикам и мародерствуют. Токаев запросил военную помощью ОДКБ для борьбы с «террористической угрозой». В Казахстан направлены миротворцы направлены миротворцы из России, Армении, Белоруссии, Таджикистана. Их основными задачами в Казахстане является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле, сообщили в Минобороны РФ.

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