МИД Казахстана: среди протестующих есть боевики-исламисты

Мирные митинги в Казахстане перехватили боевики-исламисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

В беспорядках в Казахстане участвуют люди с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов, которые воспользовались мирными митингами. Об этом заявил МИД республики в Telegram-канале.

«Как показали события в городе Алматы и ряде других регионов страны, Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом. По предварительным данным, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в горячих точках на стороне радикальных исламистских группировок», — говорится в заявлении МИД Казахстана.

В ведомстве пояснили, что в Мангистауской области и во всех крупных городах страны прошли мирные митинги. Требования митингующих были полностью удовлетворены. Однако этой ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия. Также в МИД заявили, что силовики и военные Казахстана противостоят террористам, а не «мирным протестующим», как это передают некоторые СМИ. Правоохранители страны проведут масштабное расследование причин беспорядков, его итоги представят мировому сообществу.

Беспорядки в Казахстане начались сразу после Нового года. Протестующие мародерствуют и применяют насилие к силовикам. В стране введено чрезвычайное положение. Российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский отметил, что за протестами в Казахстане стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов.

Президент Казахстана запросил помощи у ОДКБ. В республику направлены миротворцы из России, Армении, Белоруссии, Таджикистана. Их основными задачами в Казахстане является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле, сообщили в Минобороны РФ.

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