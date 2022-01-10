Экс-министр обороны Украины: Зеленский должен забыть Донбасс

Владимиру Зеленскому надо признать, что вернуть Крым невозможно, считает Анатолий Гриценко Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Властям Украины и президенту республики Владимиру Зеленскому стоит отказаться от мыслей о возвращении Крыма и Донбасса. Такое мнение высказал экс-министр обороны страны, бывший кандидат в президенты страны Анатолий Гриценко.

«Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернется. Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию (выпады, прим.ред.) невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову», — заявил Анатолий Гриценко в эфире телеканала «Украина 24».

Экс-министр обороны Украины отметил, что в Донбассе царит «русский дух». Он привел результаты опросов, согласно которым более 80% населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «хотят в Россию».

Ранее Зеленский заявил, что в 2022 году украинские военные смогут «сделать фотографии в Донецке, Луганске и Крыму» и повесить их на стены квартир, которые будут выданы за участие в боевых действиях. Также президент Украины добавил, что Киев предпринимает шаги для возвращения полуострова в свой состав. Зеленский отметил, что в 2022 году планирует закончить войну в Донбассе.

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