Евгений Куйвашев вновь поднял тему о распределении власти между своими замами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вернулся к теме перераспределения полномочий между своими заместителями. В первый рабочий день 2022 года глава региона обсудил вопрос с подчиненными и уже рассматривает варианты, за какие сферы каждый из них будет отвечать. Об этом URA.RU сообщил источник в руководстве области.

«Губернатор сейчас рассматривает варианты с распределением полномочий. Утром [10 января] было совещание с замами, этот вопрос поднимался», — рассказал инсайдер. По сведениям другого собеседника, близкого к резиденции губернатора, Куйвашев в данный момент лично продумывает возможные схемы передела. Осенью 2021-го, когда тема полномочий впервые обсуждалась предметно, замы сами готовили шефу предложения.

Ожидается, что перераспределение главным образом коснется трех чиновников: первого замгубернатора Алексея Шмыкова, вице-губернатора Олега Чемезова и заместителя по инвестициям и туризму Дмитрия Ионина. Они по-новому поделят между собой «экономические» полномочия. Остальные подчиненные Куйвашева сохранят свои сферы влияния. Получить официальный комментарий областного департамента информполитики оперативно не удалось.

Вопрос о распределении полномочий активно обсуждался в октябре — перед уходом в отпуск Куйвашев анонсировал замам, что по возвращении пересмотрит их обязанности. Следующие три недели, пока губернатор отсутствовал, заместители готовили черновик с собственными предложениями, чтобы в середине ноября представить шефу. Однако обсуждение затянулось.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам