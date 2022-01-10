Отравления алкоголем в ХМАО и Тюмени расследует Генпрокуратура

10 января 2022 в 12:31 Размер текста - 17 +

Прокурорам на местах дана задача в максимально короткие сроки обеспечить изъятие контрафактного алкоголя из оборота Фото: Денис Моргунов © URA.RU Результаты расследований уголовных дел по факту отравления суррогатным алкоголем в Тюменской области и ХМАО взяты на контроль Генеральной прокуратурой России. Об этом сообщается на официальном сайте управления ведомства. «В связи с многочисленными отравлениями граждан Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры спиртосодержащими жидкостями заместителем Генерального прокурора России Сергеем Зайцевым дано поручение прокурорам регионов принять и реализовать мероприятия, направленные установление мест производства фальсифицированного алкоголя и пресечение каналов поставки ядовитых веществ. Результаты расследования уголовных дел взяты на контроль», — написано в сообщении. Сообщается, что прокурорам на местах дана задача в максимально короткие сроки обеспечить изъятие контрафактного алкоголя из оборота. Генпрокуратура также сообщила, что проверить алкоголь можно с помощью специального приложения «Антиконтрафакт Алко», в котором можно найти информацию о лицензировании торговой точки. Ранее URA.RU сообщало, что 8 и 9 января в поселке Кондинское в ХМАО из-за отравления суррогатным алкоголем погибли 8 человек, всего же пострадали 15 жителей поселка, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, СКР по факту гибели от отравления фальсифицированным алкоголем возбудило уголовное дело. В Тюмени также 8 января еще 9 человек скончались от употребления метанола, по горячим следам силовикам в областной столице удалось установить четверых подозреваемых, которым грозит до 10 лет лишения свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Результаты расследований уголовных дел по факту отравления суррогатным алкоголем в Тюменской области и ХМАО взяты на контроль Генеральной прокуратурой России. Об этом сообщается на официальном сайте управления ведомства. «В связи с многочисленными отравлениями граждан Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры спиртосодержащими жидкостями заместителем Генерального прокурора России Сергеем Зайцевым дано поручение прокурорам регионов принять и реализовать мероприятия, направленные установление мест производства фальсифицированного алкоголя и пресечение каналов поставки ядовитых веществ. Результаты расследования уголовных дел взяты на контроль», — написано в сообщении. Сообщается, что прокурорам на местах дана задача в максимально короткие сроки обеспечить изъятие контрафактного алкоголя из оборота. Генпрокуратура также сообщила, что проверить алкоголь можно с помощью специального приложения «Антиконтрафакт Алко», в котором можно найти информацию о лицензировании торговой точки. Ранее URA.RU сообщало, что 8 и 9 января в поселке Кондинское в ХМАО из-за отравления суррогатным алкоголем погибли 8 человек, всего же пострадали 15 жителей поселка, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, СКР по факту гибели от отравления фальсифицированным алкоголем возбудило уголовное дело. В Тюмени также 8 января еще 9 человек скончались от употребления метанола, по горячим следам силовикам в областной столице удалось установить четверых подозреваемых, которым грозит до 10 лет лишения свободы.