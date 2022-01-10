Отравления алкоголем в ХМАО и Тюмени расследует Генпрокуратура

Результаты расследований уголовных дел по факту отравления суррогатным алкоголем в Тюменской области и ХМАО взяты на контроль Генеральной прокуратурой России. Об этом сообщается на официальном сайте управления ведомства.
«В связи с многочисленными отравлениями граждан Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры спиртосодержащими жидкостями заместителем Генерального прокурора России Сергеем Зайцевым дано поручение прокурорам регионов принять и реализовать мероприятия, направленные установление мест производства фальсифицированного алкоголя и пресечение каналов поставки ядовитых веществ. Результаты расследования уголовных дел взяты на контроль», — написано в сообщении.
Сообщается, что прокурорам на местах дана задача в максимально короткие сроки обеспечить изъятие контрафактного алкоголя из оборота. Генпрокуратура также сообщила, что проверить алкоголь можно с помощью специального приложения «Антиконтрафакт Алко», в котором можно найти информацию о лицензировании торговой точки.
Ранее URA.RU сообщало, что 8 и 9 января в поселке Кондинское в ХМАО из-за отравления суррогатным алкоголем погибли 8 человек, всего же пострадали 15 жителей поселка, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, СКР по факту гибели от отравления фальсифицированным алкоголем возбудило уголовное дело. В Тюмени также 8 января еще 9 человек скончались от употребления метанола, по горячим следам силовикам в областной столице удалось установить четверых подозреваемых, которым грозит до 10 лет лишения свободы.
Результаты расследований уголовных дел по факту отравления суррогатным алкоголем в Тюменской области и ХМАО взяты на контроль Генеральной прокуратурой России. Об этом сообщается на официальном сайте управления ведомства. «В связи с многочисленными отравлениями граждан Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры спиртосодержащими жидкостями заместителем Генерального прокурора России Сергеем Зайцевым дано поручение прокурорам регионов принять и реализовать мероприятия, направленные установление мест производства фальсифицированного алкоголя и пресечение каналов поставки ядовитых веществ. Результаты расследования уголовных дел взяты на контроль», — написано в сообщении. Сообщается, что прокурорам на местах дана задача в максимально короткие сроки обеспечить изъятие контрафактного алкоголя из оборота. Генпрокуратура также сообщила, что проверить алкоголь можно с помощью специального приложения «Антиконтрафакт Алко», в котором можно найти информацию о лицензировании торговой точки. Ранее URA.RU сообщало, что 8 и 9 января в поселке Кондинское в ХМАО из-за отравления суррогатным алкоголем погибли 8 человек, всего же пострадали 15 жителей поселка, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, СКР по факту гибели от отравления фальсифицированным алкоголем возбудило уголовное дело. В Тюмени также 8 января еще 9 человек скончались от употребления метанола, по горячим следам силовикам в областной столице удалось установить четверых подозреваемых, которым грозит до 10 лет лишения свободы.