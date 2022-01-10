Из Казахстана эвакуированы почти 1,5 тысячи россиян

Туристов из Казахстана доставили в России военно-транспортными самолетами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Воздушно-космические силы РФ эвакуировали из Казахстана 1 461 россиянина. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Граждан России вывезли из Казахстана на военно-транспортных самолетах.

«Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 1461 российских граждан. [Они] прибыли в Алматы на новогодние праздники в туристические поездки, на отдых к родственникам и спортивные сборы», — сообщается на официальном сайте Минобороны РФ.

До эвакуации россияне оставались в гостиницах Алматы. Они обратились к руководству российских миротворческих сил и попросили доставить их на территорию РФ.

Ранее посольство России в Казахстане объявило об эвакуации российских граждан из Алматы. Туристов попросили учитывать, что военно-транспортные самолеты не могут обеспечить привычный для пассажирской авиации комфорт. Граждан РФ также предупредили, что они могут взять с собой ограниченное количество вещей.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В результате протестов погибли 20 силовиков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации. Глава государства также обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Поддержка миротворцев потребовалась республике для преодоления «террористической угрозы». Ранее МИД Казахстана в официальном telegram-канале заявил, что в беспорядках в стране замечены люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

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