Россиян эвакуируют из Казахстана на военных самолетах

Россиян эвакуируют из разгромленной протестами Алматы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Для эвакуации граждан России из Алма-Аты будут использовать военно-транспортные самолеты. Об этом сообщает посольство РФ в Казахстане.

«9 января 2022 г. с 17:00 до 18:00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алматы — Иваново и Алматы — Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России для доставки россиян на Родину. При принятии решения просьба также исходить из того, что самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации уровня комфорта пассажиров», — сказано в сообщении посольства в Facebook.

Дипмиссия отмечает, что интернет в Алма-Ате работает с ограничениями. В связи с этим просят максимально передавать данное сообщение другим россиянам устно.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. Также есть информация о найденном обезглавленном теле правоохранителей. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. В рамках договора ОДКБ Россия направила в Казахстан несколько групп миротворцев. По заявлению президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева, российские миротворцы исполняют охранные функции в Нур-Султане. Это позволило направить казахстанских правоохранителей в Алма-Ату для участия в контртеррористической операции. 10 января объявлен в республике общенациональным трауром по всем погибшим во время беспорядков.

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