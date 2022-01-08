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Власти Перми раскрыли детали проекта, который поддержал Мишустин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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XVI Съезд Единой России, первый день. Москва, портрет, мишустин михаил
Михаил Мишустин обещает выделить 1 млрд руб. на строительство новой инфекционной больницы в Перми Фото:

Администрация Перми представила архитектурный проект нового здания инфекционной больницы в Перми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми согласован паспорт внешнего облика Пермской краевой клинической инфекционной больницы, которая будет расположена по адресу ул. Космонавта Леонова, 84. Основной лечебный корпус с амбулаторно-консультативным отделением инфекционной больницы будет разделен на три секции», — говорится в сообщении. Больница будет облицована «фиброцементными панелями белого и светло-зеленого цветов», что соответствует брендбуку поликлиник по Пермскому краю, отмечает пресс-служба мэрии. Новое здание рассчитано на 232 койко-места, амбулаторно-диагностическое отделение — на 80 посещений в смену.

В декабре во время визита в Пермь делегации федерального правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным губернатор Дмитрий Махонин представил ему проект строительства больницы. Мишустин пообещал ему выделить на возведение объекта 1 млрд руб. В конце декабря он дал соответствующие поручения. Начать стройку власти обещают в начале 2022 года. Общая стоимость строительства составляет 2,1 млрд руб.

Сейчас инфекционная больница располагается в деревянных корпусах барачного и павильонного типов 1876—1917 годов постройки. На месте старых зданий в центре Перми построят новый корпус краевой клинической больницы.

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Администрация Перми представила архитектурный проект нового здания инфекционной больницы в Перми. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «Департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми согласован паспорт внешнего облика Пермской краевой клинической инфекционной больницы, которая будет расположена по адресу ул. Космонавта Леонова, 84. Основной лечебный корпус с амбулаторно-консультативным отделением инфекционной больницы будет разделен на три секции», — говорится в сообщении. Больница будет облицована «фиброцементными панелями белого и светло-зеленого цветов», что соответствует брендбуку поликлиник по Пермскому краю, отмечает пресс-служба мэрии. Новое здание рассчитано на 232 койко-места, амбулаторно-диагностическое отделение — на 80 посещений в смену. В декабре во время визита в Пермь делегации федерального правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным губернатор Дмитрий Махонин представил ему проект строительства больницы. Мишустин пообещал ему выделить на возведение объекта 1 млрд руб. В конце декабря он дал соответствующие поручения. Начать стройку власти обещают в начале 2022 года. Общая стоимость строительства составляет 2,1 млрд руб. Сейчас инфекционная больница располагается в деревянных корпусах барачного и павильонного типов 1876—1917 годов постройки. На месте старых зданий в центре Перми построят новый корпус краевой клинической больницы.
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