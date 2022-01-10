Путин определился со сроками присутствия ОДКБ в Казахстане

После выполнения своих функций миротворцы ОДКБ покинут Казахстан, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Миротворческие силы Организации Договора коллективной безопасности будут находиться в Казахстане столько, сколько сочтет возможным глава республики Касым-Жомар Токаев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он выразил надежду, что ситуация в стране стабилизируется в ближайшее время.

«В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ. Хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период. На такой, какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана. После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана», — сообщил Владимир Путин на саммите ОДКБ, который транслируется на youtube-канале РБК.

Президент РФ подчеркнул, что миротворцы находятся в Казахстане на законных основаниях. Он упомянул статью 4 Договора о коллективной безопасности 1992 года, согласно которой ОДКБ направляет военных в случае совершения агрессии в отношении любого из государств-участников. Также Путин напомнил, что Токаев обратился к организации с официальной просьбой. «Рассматриваем наши совместные действия как исключительно своевременные и легитимные», — заявил президент РФ.

Миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан по просьбе Токаева. Республике потребовалась поддержка для преодоления «террористической угрозы». Ранее политологи предположили, что за протестами, которые продолжаются в Казахстане со 2 января, стоят не обычные мирные жители, а профессиональные группировки боевиков-исламистов. Миротворцы будут осуществлять охрану важных государственных и военных объектов, а также содействовать силовикам Казахстана в стабилизации обстановки в стране. Им разрешили применять оружие в случае нападения вооруженных банд.

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