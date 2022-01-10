В Тюмени, ХМАО и ЯНАО назвали главные события года. В топе — QR-коды, пожары, террористы

10 января 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

Больше всего жителей «тюменской матрешки» поразило введение системы QR-кодов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главным событием 2021 года жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО считают введение в регионах QR-кодов. Об этом URA.RU сообщили в компании HeadHunter. Причем внедрение системы кодов беспокоило жителей «тюменской матрешки» чаще, чем среднестатистических россиян. «Служба исследований провела опрос среди соискателей из Тюменской области, ХМАО и ЯНАО и выяснила, какие события 2021 года запомнились жителям больше всего. Большинство (66%) ответили, что для них это введение QR-кодов. Причем в целом по России этот вариант выбрали лишь 58% респондентов», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании HeadHunter. Второе место среди событий года жители «тюменской матрешки» отдали потопам и лесным пожарам. Третье — общероссийским локдаунам в июне и сентябре. В пятерку самых запомнившихся также вошли стрельба в Казани и приход «Талибана» (запрещенная ООН террористическая организация) к власти в Афганистане. Менее всего, по сравнению с другими россиянами, жителей регионов Тюменской области интересовали признание СМИ и журналистов иноагентами (20% против 22% в целом по стране), сбои в работе крупных соцсетей (13% против 17%), и выборы в Госдуму РФ (8% против 14%). Также особого волнения не вызвали солнечное затмение и вручение Нобелевских премий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Главным событием 2021 года жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО считают введение в регионах QR-кодов. Об этом URA.RU сообщили в компании HeadHunter. Причем внедрение системы кодов беспокоило жителей «тюменской матрешки» чаще, чем среднестатистических россиян. «Служба исследований провела опрос среди соискателей из Тюменской области, ХМАО и ЯНАО и выяснила, какие события 2021 года запомнились жителям больше всего. Большинство (66%) ответили, что для них это введение QR-кодов. Причем в целом по России этот вариант выбрали лишь 58% респондентов», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании HeadHunter. Второе место среди событий года жители «тюменской матрешки» отдали потопам и лесным пожарам. Третье — общероссийским локдаунам в июне и сентябре. В пятерку самых запомнившихся также вошли стрельба в Казани и приход «Талибана» (запрещенная ООН террористическая организация) к власти в Афганистане. Менее всего, по сравнению с другими россиянами, жителей регионов Тюменской области интересовали признание СМИ и журналистов иноагентами (20% против 22% в целом по стране), сбои в работе крупных соцсетей (13% против 17%), и выборы в Госдуму РФ (8% против 14%). Также особого волнения не вызвали солнечное затмение и вручение Нобелевских премий.