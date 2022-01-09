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В ЯНАО выросло число ДТП, произошедших в новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Москва, машины, пробка, трафик, автомобили, автотранспорт
В ЯНАО произошло на 30 аварий больше, чем в прошлом году в аналогичное время Фото:

В новогодние праздники в ЯНАО автоинспекторы зафиксировали 117 ДТП, что почти на 30 происшествий больше, произошедших в январские выходные в 2021 году. Как сообщает пресс-служба ямальского УМВД, количество пойманных нетрезвых водителей тоже увеличилось.

«С начала 2022 года окружные автоинспекторы зафиксировали 117 ДТП, в которых травмированы три человека», — говорится в сообщении на сайте силового ведомства. В прошлом году в новогодние праздники произошло 88 аварий, в которых погибли три человека и пять были травмированы.

Также возросло количество пойманных нетрезвых водителей. Полицейские задержали 51 автомобилиста в состоянии алкогольного опьянения, из которых семь уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. В прошлом году были пойманы 46 нетрезвых водителей.

Ранее URA.RU сообщало, что госавтоинспекция ЯНАО решила провести внеплановые рейды в связи с ростом на Ямале числа ДТП со смертельным исходом. За две недели в регионе в авариях погибло четыре человека.

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В новогодние праздники в ЯНАО автоинспекторы зафиксировали 117 ДТП, что почти на 30 происшествий больше, произошедших в январские выходные в 2021 году. Как сообщает пресс-служба ямальского УМВД, количество пойманных нетрезвых водителей тоже увеличилось. «С начала 2022 года окружные автоинспекторы зафиксировали 117 ДТП, в которых травмированы три человека», — говорится в сообщении на сайте силового ведомства. В прошлом году в новогодние праздники произошло 88 аварий, в которых погибли три человека и пять были травмированы. Также возросло количество пойманных нетрезвых водителей. Полицейские задержали 51 автомобилиста в состоянии алкогольного опьянения, из которых семь уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. В прошлом году были пойманы 46 нетрезвых водителей. Ранее URA.RU сообщало, что госавтоинспекция ЯНАО решила провести внеплановые рейды в связи с ростом на Ямале числа ДТП со смертельным исходом. За две недели в регионе в авариях погибло четыре человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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