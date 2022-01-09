В ЯНАО выросло число ДТП, произошедших в новогодние праздники

В новогодние праздники в ЯНАО автоинспекторы зафиксировали 117 ДТП, что почти на 30 происшествий больше, произошедших в январские выходные в 2021 году. Как сообщает пресс-служба ямальского УМВД, количество пойманных нетрезвых водителей тоже увеличилось.
«С начала 2022 года окружные автоинспекторы зафиксировали 117 ДТП, в которых травмированы три человека», — говорится в сообщении на сайте силового ведомства. В прошлом году в новогодние праздники произошло 88 аварий, в которых погибли три человека и пять были травмированы.
Также возросло количество пойманных нетрезвых водителей. Полицейские задержали 51 автомобилиста в состоянии алкогольного опьянения, из которых семь уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. В прошлом году были пойманы 46 нетрезвых водителей.
Ранее URA.RU сообщало, что госавтоинспекция ЯНАО решила провести внеплановые рейды в связи с ростом на Ямале числа ДТП со смертельным исходом. За две недели в регионе в авариях погибло четыре человека.
В новогодние праздники в ЯНАО автоинспекторы зафиксировали 117 ДТП, что почти на 30 происшествий больше, произошедших в январские выходные в 2021 году. Как сообщает пресс-служба ямальского УМВД, количество пойманных нетрезвых водителей тоже увеличилось. «С начала 2022 года окружные автоинспекторы зафиксировали 117 ДТП, в которых травмированы три человека», — говорится в сообщении на сайте силового ведомства. В прошлом году в новогодние праздники произошло 88 аварий, в которых погибли три человека и пять были травмированы. Также возросло количество пойманных нетрезвых водителей. Полицейские задержали 51 автомобилиста в состоянии алкогольного опьянения, из которых семь уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. В прошлом году были пойманы 46 нетрезвых водителей. Ранее URA.RU сообщало, что госавтоинспекция ЯНАО решила провести внеплановые рейды в связи с ростом на Ямале числа ДТП со смертельным исходом. За две недели в регионе в авариях погибло четыре человека.