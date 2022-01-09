В ЯНАО выросло число ДТП, произошедших в новогодние праздники

10 января 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

В ЯНАО произошло на 30 аварий больше, чем в прошлом году в аналогичное время Фото: Владимир Андреев © URA.RU В новогодние праздники в ЯНАО автоинспекторы зафиксировали 117 ДТП, что почти на 30 происшествий больше, произошедших в январские выходные в 2021 году. Как сообщает пресс-служба ямальского УМВД, количество пойманных нетрезвых водителей тоже увеличилось. «С начала 2022 года окружные автоинспекторы зафиксировали 117 ДТП, в которых травмированы три человека», — говорится в сообщении на сайте силового ведомства. В прошлом году в новогодние праздники произошло 88 аварий, в которых погибли три человека и пять были травмированы. Также возросло количество пойманных нетрезвых водителей. Полицейские задержали 51 автомобилиста в состоянии алкогольного опьянения, из которых семь уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. В прошлом году были пойманы 46 нетрезвых водителей. Ранее URA.RU сообщало, что госавтоинспекция ЯНАО решила провести внеплановые рейды в связи с ростом на Ямале числа ДТП со смертельным исходом. За две недели в регионе в авариях погибло четыре человека. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В новогодние праздники в ЯНАО автоинспекторы зафиксировали 117 ДТП, что почти на 30 происшествий больше, произошедших в январские выходные в 2021 году. Как сообщает пресс-служба ямальского УМВД, количество пойманных нетрезвых водителей тоже увеличилось. «С начала 2022 года окружные автоинспекторы зафиксировали 117 ДТП, в которых травмированы три человека», — говорится в сообщении на сайте силового ведомства. В прошлом году в новогодние праздники произошло 88 аварий, в которых погибли три человека и пять были травмированы. Также возросло количество пойманных нетрезвых водителей. Полицейские задержали 51 автомобилиста в состоянии алкогольного опьянения, из которых семь уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. В прошлом году были пойманы 46 нетрезвых водителей. Ранее URA.RU сообщало, что госавтоинспекция ЯНАО решила провести внеплановые рейды в связи с ростом на Ямале числа ДТП со смертельным исходом. За две недели в регионе в авариях погибло четыре человека.